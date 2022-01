English Danish

Dato 11. januar 2022

Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Bestyrelsesmedlem Sten Uggerhøj har dags dato meddelt, at han med virkning fra afholdt ordinær generalforsamling den 2. marts 2022 ønsker at udtræde af bestyrelsen for at skabe grundlag for et generationsskifte i bankens bestyrelse.

Bankens repræsentantskab vil på et møde den 2. februar 2022 vælge et nyt bestyrelsesmedlem, som indtræder i bestyrelsen efter afholdt ordinær generalforsamling den 2. marts 2022.





Venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

