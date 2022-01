Opjustering af forventet resultat pr. aktie til 42 kr. i 2021

English Danish

Resultat pr. aktie i 2021 forventes at blive 42 kr. mod de seneste udmeldte forventninger på 40-41 kr. Dette tal er udregnet på baggrund af det gennemsnitlige antal aktier i omløb i 2021, som var 70,7 mio. stk. Målt på antal aktier i omløb ultimo 2021 svarer det endvidere til et resultat pr. aktie på knap 44 kr. Antallet af aktier i omløb ultimo 2021 var 67,8 mio. stk.

Resultat før skat forventes at udgøre 4.027 mio. kr. og er påvirket af tiltagende udlånsvækst til især erhvervskunder samt en ekstra udgiftsførsel af de resterende 165 mio. kr. aktiverede omkostninger vedrørende udvikling af en ny kapitalmarkedsplatform, der blev afsluttet i 2021. Nedskrivninger på udlån mv. udgør en indtægt på 218 mio. kr. i 2021.

Forventning til resultat pr. aktie 40-46 kr. i 2022



Jyske Bank forventer et resultat pr. aktie på 40-46 kr. i 2022 målt på det forventede gennemsnitlige antal udestående aktier i 2022 svarende til et resultat efter skat på 2,7-3,1 mia. kr. Dette er baseret på et fortsat højt aktivitetsniveau i dansk økonomi og deraf stigende udlån samt fortsat god kreditkvalitet. En stram omkostningsstyring fastholdes, og der planlægges en uændret tilgang til kapitaludlodning.

Udvikling i antallet af udestående aktier



Antallet af aktier i omløb er siden sammenlægningen med BRFkredit i 2014 nedbragt med 29%, og i samme periode er der udbetalt kontant udbytte på ca. 2,5 mia. kr.

År Resultat pr. aktie (kr.)* Udbetalt udbytte pr. aktie (kr.) Gns. antal aktier i omløb (mio. stk.) Antal aktier i omløb ultimo (mio. stk.) 2021 ca. 42 - 70,7 67,8 2020 ** 19,76 - 72,9 72,6 2019 29,00 - 78,8 74,8 2018 28,15 11,74 84,3 81,5 2017 34,66 10,85 88,0 85,7 2016 33,49 5,25 92,4 89,2 2015 26,07 - 95,0 94,7 2014 35,07 - 88,1 95,0

(*) Nævneren er gns. antal aktier i omløb i det pågældende regnskabsår.

(**) 2020 var påvirket negativt af et ledelsesmæssigt skøn på 1 mia. kr. og stop af aktietilbagekøbsprogram planlagt i perioden 1. april-31. juli 2020 pga. COVID-19.





