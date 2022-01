JLT Mobile Computers voltooit de overname van de Franse verkooppartner, ID Work dat JLT France wordt

Swedish English French German Italian Dutch

Als onderdeel van JLT’s groeistrategie om haar verkoopkanalen te versterken bevestigd deze overname de Franse aanwezigheid en toewijding van het bedrijf aan één van de grootste en belangrijkste markten in Europa.



Växjö, Zweden, 11 januari 2022 * * * JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van betrouwbare computeroplossingen voor veeleisende omgevingen, is verheugd te kunnen meedelen dat het de overname van hun reeds bestaande Franse verkooppartner ID Work heeft voltooid. Vanaf vandaag wordt ID Work het nieuwe JLT France, waarin continuïteit gewaarborgd wordt door de benoeming van Philippe Briantais, de oprichter van ID Work, als algemeen directeur van de nieuwe onderneming. De overname vertegenwoordigt de volgende stap in de groeistrategie van JLT en de oprichting van een gespecialiseerd Franse verkoopkantoor zal het bedrijf de mogelijkheden om klanten en partners in de belangrijke Franse markt te ondersteunen aanzienlijk versterken.

ID Work werd in 2013 opgericht door de Franse ondernemer en IT- Industrie veteraan, Philippe Briantais, die met succes JLT in de Franse markt heeft gepositioneerd en de verkoop via een lokaal netwerk van systeemintegrators en wederverkopers gestimuleerd. Tijdens deze periode is Frankrijk uitgegroeid tot één van JLT’s grootste en belangrijkste markten in Europa. Met de overname zal JLT een lokaal verkoopkantoor oprichten en zal het nauwere relaties met haar Franse klanten en verkooppartners realiseren.

“Deze overname zal van grote waarde zijn voor onze Franse partners en klanten,” zegt Philippe Briantais, oprichter van ID Work en de nieuw aangestelde algemeen directeur van JLT France. “We zijn al negen jaar een geautoriseerde JLT verkooppartner en onze klanten hebben altijd geweten dat ze kunnen vertrouwen op de superieure kwaliteit, prestatie en betrouwbaarheid van JLT computers. Zij zullen de toenemende verkoops- en ondersteuningsaanwezigheid van JLT en haar vanzelfsprekende toewijding aan de Franse markt waarderen.”

“ID Work is altijd een hechte partner geweest en heeft geweldig werk geleverd door het merk JLT en onze producten in de Franse markt te introduceren en een groeiend netwerk van verkooppartners in het hele land op te zetten,” zegt Per Holmberg, CEO van JLT Mobile Computers Groep. “Met deze overname zijn we nu in de mogelijkheid om nog nauwer samen te werken en meer aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van onze Franse partners en klanten. Ik ben verheugd om te kunnen blijven samenwerken met Philippe Briantais terwijl we onze expansie in Frankrijk verder stimuleren”

Als resultaat van de overname zal JLT een lokaal Frans kantoor met eigen personeel oprichten onder de naam JLT Mobile Computers France SAS. ID Work’s onderneming en al haar klanten en verkooppartners in Frankrijk zullen integreren in het nieuwe JLT-bedrijf. JLT is al bezig met het rekruteren van technische en commerciële verkoopmanagers voor het nieuwe kantoor in Frankrijk (zie hier) en heeft ook al een speciale Franstalige versie van zijn website opgezet.

De kernvaardigheden, producten en diensten van JLT passen perfect met de Franse marktstrategie van het bedrijf in de logistieke markt en voedingsindustrie waarin JLT’s apparaten in allerlei soorten voertuigen worden ingezet. Tot de belangrijkste JLT klanten in Frankrijk behoren zeven grote distributiecentra die één van de toonaangevende Franse supermarktketens bedienen.

De overname en de oprichting van het Franse kantoor worden uitgevoerd op een moment waarin JLT een snel herstel ziet van de aan Covid-19 gerelateerde achteruitgang in 2020.

Recentelijk heeft JLT de op Android gebaseerde JLT6012A™ heftruck computer gelanceerd (volledig persbericht hier) en zijn nieuwe dochteronderneming JLT Software Solutions opgericht met als doel software en diensten te ontwikkelen die concurrentievoordelen en nieuwe zakelijke kansen bieden voor de kernproducten van JLT.

Ga voor meer informatie over JLT Mobile Computers en haar producten en oplossingen naar www.jltmobile.com.

Lezersvragen JLT Mobile Computers Group JLT Mobile Computers Per Holmberg, CEO Danny Dierckx, European Tel.: +46 70 361 3934 Channel & Solution Director per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com danny.dierckx@jltmobile.com

www.jltmobile.com Perscontact Gecertificeerd adviseur PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se





Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en productie slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.

Bijlage