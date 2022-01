AdUX : Assemblée générale ordinaire du 11 Janvier 2022

Communiqué de presse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022

Paris, 11 Janvier 2022,18:00

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) annonce que l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société, qui s’est tenue ce jour sur 1ère convocation, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO n°146 du 06 décembre 2021.

L’Assemblée générale a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration, notamment :

la nomination de Monsieur Ben Van de Vrie en qualité d'administrateur ; et

la nomination de la société Azerion en qualité d'administrateur.

La société Azerion a désigné Monsieur Joost Merks en qualité de représentant permanent au Conseil d’administration.

Monsieur Trond Dale a démissionné de son mandat d’administrateur et Président du Conseil d’administration, avec effet à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société, pour prendre de nouvelles fonctions au sein d’une autre société.

Le Conseil d’administration, qui s’est réuni ce jour à l’issue de la réunion de l’Assemblée, a pris acte de cette démission et a nommé Monsieur Ben Van de Vrie en tant que Président du Conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration est désormais composé de quatre membres :

Madame Catharina Hillström, administratrice indépendante

Madame Kyra Steegs, administratrice

La société Azerion, représentée par M. Joost Merks

Monsieur Ben Van de Vrie, administrateur indépendant et Président du Conseil d’administration.

Les résultats complets des votes sont disponibles sur le site internet du groupe www.adux.com , section Investisseurs, rubrique Assemblée Générale.

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2020.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur : www.adux.com Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr

