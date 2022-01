Enstar gibt 3,12 Milliarden Dollar schwere LPT-Transaktion mit Aspen bekannt

HAMILTON, Bermuda, Jan. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) gab heute bekannt, dass eine ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften mit Aspen Insurance Holdings Limited eine Vereinbarung über eine grundlegende Übertragung des Schadenportfolios für das Geschäft des Jahres 2019 und davor getroffen hat (der „LPT“ [loss portfolio transfer]).

Im Rahmen der LPT-Transaktion wird die Tochtergesellschaft von Enstar Schäden rückversichern, die am oder vor dem 31. Dezember 2019 in Aspens vielfältigem Mix aus Sach-, Haftpflicht- und Spezialversicherungen in den USA, dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern entstanden sind.

Enstar wird im Rahmen der LPT-Transaktion Nettoverlustreserven in Höhe von 3,12 Mrd. USD übernehmen, die einem Limit von 3,57 Mrd. USD unterliegen. Das bestehende, im Juni 2020 abgeschlossene Adverse Development Cover zwischen den Parteien, in dessen Rahmen Enstar Nettoverlustreserven in Höhe von 770 Mio. USD übernommen hat (das „ADC“), wird in diese LPT aufgenommen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der Erfüllung verschiedener anderer Abschlussbedingungen, während derer das ADC in Kraft bleibt. Die Prämien und Rückstellungen im Rahmen des LPT werden zum Abschlussdatum für Ansprüche angepasst, die am und nach dem Stichtag, dem 1. Oktober 2021, gezahlt wurden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen werden.

Dominic Silvester, CEO von Enstar, erklärte: „Die Erweiterung unserer Rückversicherung der Rückstellungen für Altverträge von Aspen ist eine großartige Gelegenheit für uns, eine größere Rolle bei der Verwaltung eines Portfolios zu spielen, das wir gut kennen. Diese Transaktion, die unsere starke Partnerschaft mit Aspen widerspiegelt, bietet eine attraktive Wachstumsmöglichkeit und unterstreicht unsere Position als bevorzugter Partner für globale Versicherer, die die Übertragung von bedeutenden Altgeschäften anstreben.“

Mark Cloutier, Executive Chairman und Group Chief Executive Officer von Aspen, sagte:

„Der weitere Ausbau von Kapitalstärke, Flexibilität und Effizienz ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie. Wir freuen uns daher, die Übertragung des Schadenportfolios von Enstar bekannt zu geben, die eine natürliche Weiterentwicklung unserer früheren Rückversicherungsvereinbarung ist und auf unserer starken Beziehung aufbaut.

Diese Transaktion wird sich positiv auf unsere Kapitalposition auswirken und uns ermöglichen, das anhaltend attraktive Marktumfeld weiter zu nutzen und gleichzeitig unsere Bilanz und unsere künftigen Erträge vor den potenziellen Auswirkungen der jüngsten Marktschwäche deutlich besser zu schützen.

Darüber hinaus ermöglicht uns diese Transaktion, unser neu positioniertes Underwriting-Portfolio voranzutreiben und uns weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu konzentrieren.“

Über Enstar

Enstar ist eine an der NASDAQ notierte führende globale Versicherungsgruppe, die über ihr Netzwerk von Gruppengesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Lösungen zur Kapitalfreigabe anbietet. Als Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen hat Enstar seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 110 Unternehmen und Portfolios übernommen. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von Enstar und seinem Managementteam. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantien für zukünftige Leistungen sind und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von verschiedenen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Insbesondere sind die Parteien möglicherweise nicht in der Lage, die oben beschriebene Transaktion abzuschließen, weil die Abschlussbedingungen nicht erfüllt werden oder aus sonstigen Gründen. Sollte die Transaktion nicht zustande kommen, bleibt das ADC bestehen. Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und auf dem Formular 10-Q von Enstar für den drei- und neunmonatigen Berichtszeitraum zum 30. September 2021 zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Kontakt: Group Communications

Telefon: +1 (441) 292-3645