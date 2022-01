Spar Nord præciserer finansielle forventninger for 2021 og udmelder forventninger for 2022

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 1





Spar Nord præciserer forventningerne for årets basisindtjening før nedskrivninger til ca. 1.580 mio. kr. og for resultat efter skat til ca. 1.365 mio. kr.

I oktober 2021 opjusterede Spar Nord sin forventning til basisindtjeningen før nedskrivninger for hele 2021 til 1.475-1.575 mio. kr., mens forventningen til årets nettoresultat opjusteredes til niveauet 1.250-1.350 mio. kr. (se selskabsmeddelelse nr. 25/2021).

Opjusteringen i oktober havde baggrund i tilfredsstillende vækst i forretningen, positiv udvikling på de finansielle markeder samt lavere end forventede omkostninger i 3. kvartal.

En fortsat tilfredsstillende vækst i såvel udlån som samlet forretningsomfang har i 4. kvartal 2021 bidraget til fortsat stigende nettorenteindtægter samt højere end forventede nettogebyrindtægter. Samtidig har kursreguleringer i kvartalet været på et tilfredsstillende niveau. På den baggrund forventes basisindtægter for hele 2021 at blive i niveauet 3.815 mio. kr. Idet omkostningerne samtidig realiseres som forventet, præciserer Spar Nord sin forventning til årets basisindtjening før nedskrivninger til ca. 1.580 mio. kr.

Udviklingen i dansk økonomi kombineret med kundernes stærke kreditkvalitet har betydet, at bankens nedskrivninger for hele 2021 nu forventes at blive en indtægt i niveauet 120 mio. kr. Banken er i 4. kvartal startet på at individualisere det ledelsesmæssige skøn vedrørende COVID-19, som ultimo 4. kvartal 2021 forventes i niveauet 295 mio. kr.

På baggrund af den præciserede basisindtjening kombineret med forventninger til nedskrivningerne præciseres forventningen til årets resultat efter skat til ca. 1.365 mio. kr.

Samtidig med ovenstående udmeldes forventningerne for 2022. Spar Nord forventer en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1.300-1.600 mio. kr. I 2022 forventes fortsat gode konjunkturer og som følge deraf alene beskedne nedskrivninger. Resultat efter skat forventes realiseret i niveauet 1.000-1.250 mio. kr.

Spar Nords årsrapport for 2021 offentliggøres som planlagt 10. februar 2022.





Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør

Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.





Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef

Vedhæftet fil