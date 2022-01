MÅNEDLIG MÆNGDERAPPORT: NORMALISERING AF FRAGT FOR STORBRITANNIEN I DECEMBER

English Danish

Investor News nr. 1 / 12 januar 2022

Færge – fragt: De samlede mængder i december 2021 var 7,6% lavere end i 2020. Nettojusteringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten med 2,2 procentpoint til -9,8%. De samlede justerede mængder steg 17,0% i forhold til december 2019.

Nedgangen i de samlede mængder i forhold til 2020 skyldtes lavere mængder på alle britiske ruter, da lageropbygning forud for Brexit øgede mængderne betydeligt på de britiske ruter sidste år. De fleste britiske ruter indgår i forretningsenhederne North Sea og Channel, hvis mængder i december 2021 begge var højere end i 2019.

Mediterranean fortsatte med at transportere flere mængder end i 2020, mens mængderne i Baltic Sea var lige under 2020, da kapaciteten på én rute blev reduceret fra to færger i 2020 til én færge i december 2021. Mængderne for både Mediterranean og Baltic Sea var højere end i 2019.

For hele året 2021 steg de samlede transporterede fragt-lanemeter med 5,2% til 43,0 mio. fra 40,9 mio. i 2020.

Færge - passager: Det samlede antal passagerer i december 2021 var 8,8% højere end i 2020. Antallet af passagerer steg mellem Norge og Danmark, mens antallet af passagerer på de britiske ruter var lavere som følge af strammere rejserestriktioner på disse ruter.

For hele året 2021 var det samlede antal passagerer 0,9 mio. sammenlignet med 1,5 mio. i 2020 og 5,1 mio. i 2019. Sidstnævnte er det seneste år før Covid-19.

DFDS færgemængder December Hele året Fragt 2019 2020 2021 Ændr. 2019 2020 2021 Ændr. Lanemeter, '000 2.810 3.597 3.326 -7,6% 41.304 40.891 43.013 5,2% Passager 2019 2020 2021 Ændr. 2019 2020 2021 Ændr. Passagerer, '000 370 78 85 8,8% 5.116 1.498 869 -42,0%

DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.

DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk. Mængder for januar 2022 forventes offentliggjort 8. februar 2022 omkring kl 8.00.

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

Vedhæftet fil