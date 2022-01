Aptean expandiert in Österreich durch Übernahme von JET ERP

English German

ALPHARETTA, Ga., Jan. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für geschäftskritische Prozesse, gab heute die Einigung zur Übernahme der JET ERP Betriebsgesellschaft bmH, einem seit mehr als einem halben Jahrhundert unter der Marke „Data Systems - Solutions made in Austria“ etablierten Anbieter von Enterprise Resource Planning (ERP)-Software in Österreich.



JET ERP mit Sitz in Wien ist ein Hersteller von ERP- und Zusatzlösungen für mehr als 350 Kunden in der Fertigungs- und Bauindustrie. Die Kunden verlassen sich auf die Buchhaltungs-, Finanz-, Produktionsplanungs- und Dokumentenmanagementprodukte des Unternehmens, um Kosten zu kontrollieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und um sich an die stark entwickelnden Branchen anzupassen.

Aptean hat durch die Akquisition von Modula, Agiles, Ramsauer & Stürmer und JET ERP sein Wachstum in der DACH-Region zuletzt ambitioniert vorangetrieben. Diese jüngsten Investitionen, die einen starken lokalen Fokus und umfangreiche Produktfunktionen mit sich bringen, kombiniert mit Apteans Größe und tiefgreifendem technischem Fachwissen, positionieren Aptean als einen führenden ERP-Anbieter in der DACH-Region, wo die Nachfrage nach digitalen Geschäftslösungen weiterhin rapide ansteigt.

"Aptean ist glücklich darüber, die Übernahme JET ERP bekannt geben zu können, da wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen wollen. Wir sind überzeugt, dass uns diese Partnerschaft helfen wird, das Wachstum in der DACH-Region voranzutreiben", sagte TVN Reddy, CEO von Aptean. "Mit treuen Kundenstamm und bewährten Lösungen wird JET ERP die Präsenz von Aptean in Österreich verstärken. Wir freuen uns, das talentierte Team JET ERP in der Aptean-Familie willkommen zu heißen."

"JET ERP freut sich auf die Zusammenarbeit mit Aptean, um den österreichischen Markt zukünftig noch besser bedienen zu können", sagte Michal Rybovic, CEO JET ERP. "Mit Apteans globaler Reichweite und dem breiten Lösungsportfolio können wir den österreichischen Kunden nun zusätzliche Funktionen anbieten, so dass sie ihr Geschäft ausbauen und ihr Unternehmenswachstum vorantreiben können.

Über JET ERP

JET ERP ist ein führender Entwickler von ERP- und betriebswirtschaftlichen Lösungen in Österreich. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die modulare, hochintegrierte und prozessübergreifende Software für das Dokumentenmanagement sowie Business-Intelligence-Anwendungen in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Controlling, Einkauf, Auftragsabwicklung, Produktionsplanung und Lagerverwaltung. Erfahren Sie mehr unter http://www.jet-erp.at/jet/.

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und zu erweitern. Aptean bietet sowohl Cloud- als auch On-Premise-Implementierungsoptionen und unterstützt mit seinen Produkten, Dienstleistungen und seiner unübertroffenen Expertise Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What's Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, USA, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Aptean und die Märkte, die wir bedienen, zu erfahren, besuchen Sie www.aptean.com.

Aptean und Ready for What's Next, Now sind eingetragene Warenzeichen von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.