La Fondation ACT offre à Amgen Canada la distinction de Champion Communautaire

OTTAWA, 12 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation ACT est fière d’offrir à Amgen Canada la distinction de Champion Communautaire afin de célébrer le 5e anniversaire de ce partenariat national de la santé. Cette distinction honorifique est offerte aux partenaires nationaux aidant la fondation à atteindre son objectif d’offrir à tous les élèves canadiens les connaissances et les compétences pour sauver des vies, avant l’obtention de leur diplôme du secondaire.



Le programme de formation de RCR gratuit a été déployé dans les écoles secondaires canadiennes grâce au travail de la Fondation ACT. À ce jour 4,8 millions d’élèves ont été formés par leurs enseignants et plusieurs d’entre eux ont sauvé des vies dans leurs collectivités.

Chaque année, au Canada, on estime que 35 000 personnes subissent des arrêts cardiaques à l’extérieur des hôpitaux. Sachant que 80% des arrêts cardiaques surviennent à la maison ou dans les endroits publics, il est important d’offrir aux jeunes une formation en RCR, dans le cadre de leurs études secondaires, qui les aidera à intervenir à titre de citoyens-témoins et ainsi sauver des vies.

« La RCR est une compétence de vie essentielle pour tous les Canadiens, » indique le Dr Justin Maloney, urgentologue à l’Hôpital d’Ottawa et le directeur médical national de la Fondation ACT. « Nous sommes reconnaissants envers Amgen Canada pour leur soutien de longue durée envers la Fondation ACT, permettant ainsi d’offrir ce programme qui sauve des vies dans les écoles secondaires canadiennes. »

Grâce au programme de RCR au secondaire d’ACT, les élèves apprennent les 4 «R» de la RCR. Cela comprend les facteurs de risque de la maladie du cœur et l’accident vasculaire cérébral; la reconnaissance des signes d’une urgence médicale en émergence comme une crise cardiaque, un arrêt cardiaque, ou un accident vasculaire cérébral; savoir comment réagir comme l’importance d’appeler le 911 et de savoir quoi faire dans l’attente de l’ambulance; et la réanimation - RCR et comment utiliser un DEA. Le programme développe l’intérêt des étudiants envers les sciences et la santé. Et, cela peut offrir plus d’opportunités de carrière et contribuer à stimuler l’innovation canadienne.

« Amgen est honoré de soutenir la Fondation ACT depuis 8 années, à ce jour, et 5 années à titre de partenaire national, » indique Brian Heath, vice-président et directeur général d’Amgen Canada. « C’est en collaborant qu’on assure le succès du déploiement de ce programme. Nous sommes tous responsables de transformer nos jeunes, en citoyens nationaux et mondiaux, en les dotant de connaissances et compétences leurs permettant de contribuer judicieusement par leurs actions et leurs comportements. Ensemble nous prenons des mesures collectives pour aider les élèves canadiens à combler l’écart entre leurs intérêts et la valeur qu’ils peuvent apporter au-delà de la salle de classe. »

« Nous sommes fiers d’offrir à Amgen Canada la distinction de Champion Communautaire. Leur appui envers la Fondation ACT est tellement important pour sauver des vies. Nous avons fait de grands progrès avec le soutien de nos partenaires nationaux, nos partenaires gouvernementaux, et ceux de la santé, de l’éducation et des communautés, » a déclaré Sandra Clarke, directrice générale et fondatrice de la Fondation ACT. « C’est un merveilleux exemple de partenariats fructueux entre les gouvernements, les entreprises corporatives, une fondation de bienfaisance et les collectivités qui stimulent des changements positifs là où nous vivons, travaillons et nous divertissons. En travaillant ensemble, nous optimisons la santé de nos collectivités. »

La Fondation ACT

La Fondation ACT est l’organisme de bienfaisance national qui déploie gratuitement la formation de RCR dans les écoles secondaires canadiennes. Le programme repose sur le modèle primé de partenariats et de soutien communautaires d’ACT. ACT trouve des partenaires locaux qui donnent les mannequins et les DEA de formation requis pour l’enseignement du programme dans les écoles secondaires. Puis, les enseignants sont formés afin d’enseigner à leurs élèves la RCR et comment se servir d’un défibrillateur. Ceci se fait à l’intérieur d’une matière du curriculum afin de s’assurer que tous les jeunes apprennent ces techniques, pouvant sauver des vies, avant l’obtention de leur diplôme secondaire.



Le Programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT a été rendu possible grâce au soutien des partenaires nationaux, Amgen Canada et AstraZeneca Canada.

