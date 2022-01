Communiqué de presse

12 janvier 2021 - N° 01

SCOR et le fonds de pension suédois Alecta nouent un partenariat stratégique en créant le sidecar Atlas Gotland

SCOR annonce avoir finalisé la mise en place d’un sidecar avec le fonds de pension suédois Alecta pour un montant de 200 millions USD d’investissement. Atlas Gotland Worldwide Catastrophe Sidecar est un compartiment du véhicule bermudien dédié Atlas Re Limited. Grâce à cet investissement, Alecta bénéficiera, sur la base d’un accord pluriannuel, du rendement du portefeuille diversifié de réassurance de Catastrophes Naturelles de SCOR Global P&C.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR Global P&C, commente l’opération en ces termes : « Nous sommes très heureux de renforcer nos liens avec Alecta au moyen de ce partenariat de long terme et de poursuivre ainsi le développement de la stratégie de SCOR de véhicules de titrisation dédiés permettant aux investisseurs institutionnels d’accéder, pari passu, à son fonds de commerce unique sur le marché de la réassurance. Ce partenariat significatif avec un fonds de pension de premier plan représente une nouvelle étape importante dans l’évolution de la stratégie de SCOR de souscription pour compte de tiers. »

Tony Persson, directeur de l’investissement obligataire et de la stratégie d’Alecta, déclare : « Notre objectif est de générer des rendements solides à long terme pour nos clients, soit 2,6 millions de personnes et 35 000 entreprises en Suède. Nous gérons nos actifs de manière rentable et durable, en travaillant avec quelques partenaires externes sélectionnés lorsque nous voyons des opportunités d'investissement pertinentes. Nous sommes convaincus que la titrisation des risques d’assurance peut générer des rendements de haute qualité et non corrélés, ce qui profite à l'ensemble de notre portefeuille, et nous sommes heureux de nous associer à SCOR compte tenu de son expertise dans ce domaine. Nous nous réjouissons de cette collaboration à long terme. »

