Hepsor ASi tütarettevõte omandas 50% osaluse Läti elukondlikus kinnisvaraarendusprojektis, mille käigus rajatakse 116 korterit

Vastavalt 2021. aastal sõlmitud optsioonilepingule omandas Hepsor Latvia OÜ 50% Kvarta Holding OÜ osadest. Kvarta Holding OÜ omab 100%-st osalust Kvarta SIA-s, mis arendab 116 korteriga elukondliku kinnisvara projekti Riias aadressil Gregora 2a.

Hepsor AS-i juhatuse liikme Henri Laksi sõnul toimus tehing vastavalt kokkuleppele ning optsiooni realiseerumisega oli kontsern juba varasemates avalikustatud prognoosides arvestanud.

Lisainfo:

2021. aasta kolmandas kvartalis alustati Riias Gregora 2a kahe kortermaja ehitust, milles on kokku 116 korterit. 31. detsember 2021. aasta seisuga oli 20 korterile sõlmitud võlaõigusleping. Projekti eeldatav valmimine on 2023. aastal.

Rohkem infot Kuldigas Parks projekti kohta leiab https://hepsor.lv/kuldigasparks/en/ .

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee