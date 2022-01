English French

Interruption provisoire de l’exploitation de la mine de fer de Vallourec à Pau Branco suite aux pluies exceptionnelles dans cette région du Brésil

Meudon (France), le 12 janvier 2022 – Le samedi 8 janvier 2022, à la suite des pluies exceptionnelles ayant affecté l’Etat du Minas Gerais (Brésil), une partie du parc de résidus miniers de la mine de fer de Vallourec à Pau Branco a glissé dans une retenue d’eau de pluie, entraînant le débordement de celle-ci, et l’interruption du trafic sur la route nationale située en contre-bas. La structure de la retenue d’eau n’a pas été affectée, et il n’y a pas eu de victime. La circulation a été rétablie dimanche soir.

Vallourec s’est vu notifier une amende de 288 millions de réals brésiliens (environ 45 millions d'euros), que le groupe entend contester.

L’exploitation de la mine a été suspendue, et les équipes de Vallourec sont en discussion avec les autorités compétentes en vue de son redémarrage rapide sans utiliser pour l’instant le parc de stockage affecté, le temps d’en vérifier la stabilité.

Le Groupe tiendra le marché informé des progrès des discussions engagées.

