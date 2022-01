Investors House Oyj

Lehdistötiedote 13.1.2021 klo 8:30

Investors House: Yli 4600 vuokrattua asuntoa – kasvu jatkui edelleen

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi vuonna 2021 yhteensä 4610 asuntoa, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuoden 4512 asuntoa. Joulukuussa OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 304 asuntoa oli kuitenkin neljä prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 316 asuntoa.

”Asuntovuokramarkkinoiden tilanne rauhoittui vilkkaan kesän jälkeen. Monilla alueilla vuokra-asuntoja on edelleen tarjolla tavanomaista enemmän. Uusien vuokrasuhteiden vuokrat kääntyivät kuitenkin syksyllä jälleen nousuun alkuvuoden pienen notkahduksen jälkeen. Vuokralaisilla on tällä hetkellä runsaasti valinnanvaraa ja etätyön yleistyminen on muuttanut vuokralaisten preferenssejä: keskeisen sijainnin sijasta nyt arvostetaan asunnon hyvää varustelua ja suurempaa kokoa. Vuokrauksen onnistumisessa korostuu myös laadukkaat kuvat, joiden perusteella päätöksiä pystytään tekemään entistä useammin etänä.” sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Antti Lahtinen.

Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchising-yrittäjyyteen perustuva OVV-ketju 12 paikkakunnalla.

Helsinki 13.1.2021

Johtaja Antti Lahtinen, Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito, puh 040 538 6931

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.