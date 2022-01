English French

Crypto Blockchain Industries (CBI) :

Expansion d’AlphaVerse avec enrichissement

de nouveaux mondes

Création de nouveaux mondes dans le métaverse « AlphaVerse », dédiés notamment au photographe Chi Modu

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) déploie sa stratégie de montée en puissance des contenus et des expériences au sein du métaverse AlphaVerse avec l’enrichissement des contenus (NFT, jeux, expériences) qui seront proposés aux joueurs, et l’addition de licences dans l’univers de la musique et des jeux vidéo.

AlphaVerse, un métaverse qui ouvrira à l’été 2022

CBI développe AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie blockchain (métaverse), qui ouvrira à l'été 2022. La notion de « métaverse » a récemment gagné en notoriété. Ces mondes numériques, développés dans la blockchain, permettent aux joueurs de créer du contenu à l'intérieur du jeu et de dégager de la valeur sous forme de NFT et de crypto-monnaies. Alors que les jeux vidéo traditionnels ne facilitent les échanges qu'à l'intérieur du jeu original, les joueurs du métaverse peuvent négocier leurs NFT et leurs crypto-monnaies non seulement à l'intérieur du métaverse mais également à l'extérieur, ce qui leur permet d'atteindre un plus vaste public et de dégager plus de valeur.

L'objectif d'AlphaVerse est de créer un hub central sur la blockchain, qui connecte une multitude de métaverses afin d’offrir une expérience la plus large possible. AlphaVerse développe ainsi différents univers, dont certains utilisent des marques tierces.

AlphaVerse : Un modèle économique diversifié

La répartition entre le chiffre d'affaires de l'exercice en cours et le résultat différé reste à déterminer en fonction du stade de développement d’AlphaVerse et de ces différents mondes au 31 mars 2022.

Les ventes actuelles, qui contribuent en particulier au financement du développement d’AlphaVerse, recouvrent les catégories suivantes :

Ventes de terrains et autres objets virtuels (« NFTs ») ; si le NFT vendu incorpore une propriété intellectuelle détenue par un tiers et exploité par CBI sous licence, CBI reverse une part des revenus au propriétaires à titre de royautés; le taux de royautés varie en moyenne entre 30% et 70% des revenus collectés, selon la propriété, la durée, l’existence d’une clause d’exclusivité ou autres facteurs économiques, à l’exception des opérations caritatives pour lesquelles ce taux de royautés est plus élevé ; les produits de ces ventes sont détenus en crypto monnaies mais peuvent aussi être perçus en devises traditionnelles lors de ventes en grandes quantités à des investisseurs spécialisés ;

Ventes de Tokens Crystal, jeton de fonctionnement du monde AlphaVerse et fonctionnant sur Binance Smart Chain ;

Lors de l’ouverture d’AlphaVerse, de nouvelles sources de revenus viendront s’ajouter, notamment :

Les micro-transactions dans le monde AlphaVerse ;

Les ventes de jeux au sein d’AlphaVerse ;

Le partage de revenus avec les fournisseurs de jeux ou d’autres contenus dans le monde AlphaVerse.





Nouveaux contenus et univers dans AlphaVerse

AlphaVerse développe un Hub central et différents univers. Ces univers peuvent être possédés en propre par CBI ou développés par cette dernière en utilisant des licences consenties par des tiers auxquels cas un paiement de royautés intervient. AlphaVerse peut aussi connecter au travers de son Hub central des univers opérés par des tiers, auxquels cas un partage de trafic et de revenus est mis en place.

CBI appuie son développement sur la mise en place des partenariats de licence, générateurs de croissance. Au sein d’AlphaVerse, ces partenariats représentent de futures expériences basées sur la technologie blockchain dans différents domaines. Au cours des derniers jours, 3 nouveaux partenariats ont été conclus. CBI continuera d’enrichir AlphaVerse jusqu’à, et au-delà, de son lancement

Chi Modu : Les réalisations du légendaire photographe de hip-hop Chi Modu, décédé en mai 2021, seront disponibles sur AlphaVerse au sein d’un univers spécifique dédié à Chi Modu, aux artistes hip-hop et à leur communauté de fans. Les offres de NFTs intégreront des photos réalisées par Chi Modu qui ont contribué à définir l'esthétique visuelle du hip-hop des années 90 en Amérique. L'AlphaVerse « Chi Modu » présentera, entre autres, un musée avec certaines de ses photos les plus rares. En outre, les fans pourront créer leur propre monde en développant des quartiers spécifiques et communautés virtuelles, posséder des appartements ou des maisons personnalisables. Les premières sorties interviendront au cours du premier semestre calendaire 2022.

Apex Predators : Apex Predators développe un univers autour des super prédateurs et propose plus de 5 000 œuvres d'art numériques figuratives de ces animaux, associées à des droits permettant d'associer la communauté au développement de cet univers dédié. La vente des 1 000 premiers NFT, qui comprennent une parcelle de terrain dans l'AlphaVerse, vient de s'achever. Les propriétaires peuvent se regrouper pour construire ensemble ou faire ce qu'ils veulent de leur terrain - le construire, le détenir ou le vendre - et leurs NFTs serviront de droits de vote pour diverses décisions tout au long du développement de ce monde virtuel.

Avertissement

La concrétisation de ces projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

