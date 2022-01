English French

COMMUNIQUE – 13 janvier 2022

Wendel accélère le développement du Wendel Lab et en confie la responsabilité à Jérôme Michiels, Directeur général adjoint de Wendel





Wendel annonce le renforcement de son activité dédiée au financement des entreprises à forte croissance, au travers de deux initiatives complémentaires pilotées par Jérôme Michiels qui conserve ses fonctions de Directeur général adjoint et de Directeur financier de Wendel.

Renforcement du Wendel Lab afin d’accompagner le déploiement de capitaux dans des sociétés et secteurs à forte croissance

Avec le Wendel Lab, Wendel souhaite davantage s'exposer à la croissance de demain. Cette structure, lancée en 2013, a jusqu’ici principalement souscrit des engagements auprès de plusieurs fonds d'investissement technologiques de grande qualité. Dans le cadre de sa feuille de route stratégique 2021-2024, Wendel a annoncé que cette catégorie d'actifs avait vocation à représenter 5 à 10 % de son actif net réévalué à terme.

L'objectif du Wendel Lab est double :

la diversification du portefeuille de Wendel, en s'exposant à des actifs à forte croissance, généralement à composante digitale ou possédant des modèles d'affaires disruptifs, et

le développement de l’expertise des équipes Wendel et de celles de ses sociétés de portefeuille en termes d’innovations technologiques pouvant impacter ou améliorer le profil de création de valeur du Groupe.

Nouveaux recrutements au sein de l’activité « Growth » du Wendel Lab, dédiée à l’investissement direct dans des entreprises à forte croissance

Le Wendel Lab va poursuivre ses investissements au sein de fonds et de fonds de fonds. De nouveaux capitaux ont récemment été engagés dans les derniers fonds levés par Andreessen Horowitz (A16Z) et Kleiner Perkins, deux des sociétés de capital-risque les plus réputées des États-Unis auxquelles Wendel a eu accès via son partenariat avec Accolade.

En parallèle, le Wendel Lab va, comme annoncé, également rechercher des opportunités d’investissement et de co-investissement en direct au sein de start-ups, au travers de son activité « Growth ». Pour réaliser ces investissements directs, à l’image de celui réalisé en 2019 dans AlphaSense, le Wendel Lab s’appuiera sur une nouvelle équipe constituée de deux professionnels expérimentés de cette classe d’actifs, dont Antoine Izsak, qui rejoint Wendel début février en tant que Head of Growth Equity. Antoine Izsak était précédemment Directeur d’investissement au sein de Bpifrance.

André Francois-Poncet et David Darmon ont déclaré : « Cette organisation renforcée, pilotée par Jérôme Michiels marque notre volonté d’accélérer le déploiement de nos capitaux vers l’innovation et des entreprises à forte croissance au travers du Wendel Lab ».

Jérôme Michiels, Directeur général adjoint de Wendel, Responsable du Wendel Lab déclare : « La structuration du Wendel Lab et le lancement opérationnel de l’activité Growth permettront à Wendel de s’exposer à de nouvelles opportunités d’investissement et d’accompagner des entreprises innovantes dans leurs projets d’acquisition de taille critique, de croissance, d’internationalisation et de développement ».

Biographie de Jérôme Michiels

Jérôme Michiels, 47 ans, Directeur général adjoint, Directeur financier, Responsable du Wendel Lab.

Arrivé chez Wendel fin 2006, il avait travaillé au sein du fonds d’investissement BC Partners de 2002 à 2006, après avoir été consultant au sein du Boston Consulting Group de 1999 à 2002, assurant des missions de conseil en stratégie en Europe, en particulier dans les domaines de la distribution, du transport, des télécoms et des services financiers. Jérôme Michiels a été promu Directeur en 2010, puis nommé Directeur associé à compter de 2012, date à laquelle il a intégré le Comité d’investissement. Il a été nommé Directeur financier en 2015 puis Directeur général adjoint en 2019.

Jérôme Michiels est diplômé de HEC.

Administrateur de Bureau Veritas.

Agenda

18.03.2022

Résultats annuels 2021 - Publication de l’ANR au 31 décembre 2021 (avant Bourse).

28.04.2022

Activité du 1er trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 31 mars 2022 (avant Bourse).

16.06.2022

Assemblée générale

29.07.2022

Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant Bourse).

28.10.2022

Activité du 3e trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant Bourse).

01.12.2022

Journée investisseurs 2022





