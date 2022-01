English Danish

Nykredit Realkredit A/S opjusterer forventningerne til 2021

Foreningsejede Nykredit forventer et resultat før skat for 2021 på ca. 10,7 mia. kr. Forretningsresultatet forventes at lande på ca. 10,3 mia. kr. De hidtidige forventninger til både resultat før skat og forretningsresultat var på 9,5-10,0 mia. kr.

Opjusteringen bunder bl.a. i en fortsat positiv udvikling i forretningen. 2021 har som helhed været præget af udlånsvækst i Totalkredit samt vækst i både udlån og formue under forvaltning i Nykredit Bank. Væksten på tværs af koncernen har påvirket årsresultatet positivt. Årsresultatet er også positivt påvirket af den solide kreditkvalitet samt en meget positiv udvikling i både beholdningsindtjening og derivater.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

- Det står nu klart, at resultatet for 2021 ikke alene bliver bedre end forventet, men Nykredits bedste nogensinde. Det er selvsagt meget tilfredsstillende.

- 2021 blev endnu et år med markant vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Vi er glade for at kunne vise nye kunder over hele landet fordelene ved vores særlige ejerskab, der giver os mulighed for at dele fremgangen med kunderne.

Nykredit Bank forventer et resultat før skat for 2021 på ca. 3,5 mia. kr. og et forretningsresultat på ca. 3,1 mia. kr. De hidtidige forventninger til resultat før skat og forretningsresultat var på 2,8-3,3 mia. kr.

Totalkredit fastholder sin forventning om et resultat før skat på ca. 2,8 mia. kr.

Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt årsrapport for 2021 d. 9. februar 2022. Her vil Nykredits ledelse stå til rådighed for uddybende kommentarer til regnskabet.

