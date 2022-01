IBFD führt einzigartiges Verrechnungspreis-Zertifikat für Steuerfachkräfte ein

Beim Advanced Professional Certificate in Transfer Pricing (APCTP-I) von IBFD handelt es sich um eine 6-monatige Online-Qualifizierung für Steuerfachkräfte, die in der Lage sein möchten, Verrechnungspreisfragen zu verwalten, ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten und weltweit als Experten auf diesem Gebiet anerkannt zu werden.

January 13, 2022 04:00 ET | Source: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)

Amsterdam, NETHERLANDS