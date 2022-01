L'IBFD lance un certificat de prix de transfert unique pour les professionnels de la fiscalité

English French German

AMSTERDAM, 13 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme en ligne d'une durée de 6 mois débutant le 1er février 2022 est ouvert à tous, mais est particulièrement adapté aux professionnels de la fiscalité qui souhaitent acquérir une compréhension complète et pratique du monde complexe des prix de transfert, notamment dans les domaines du financement et des services intra-groupe, de l'analyse comparative et de l'évaluation et des actifs incorporels.



Si vous êtes actif dans le contrôle des aspects du droit fiscal, de la comptabilité, de la finance ou de la trésorerie dans toute société, multinationale ou cabinet comptable, ou si vous êtes un professionnel du conseil fiscal, ce programme est essentiel pour élargir votre base de connaissances dans ces domaines.

Quelles compétences le certificat de prix de transfert me donnera-t-il ?

En suivant le programme, vous serez en mesure de :

Acquérir une compréhension approfondie des orientations des organisations internationales, de la législation et de la jurisprudence en matière de financement intra-groupe et de leurs implications.



Déterminer un service payant, les rémunérations de pleine concurrence, les modalités de partage des coûts et de contribution, et comprendre le point de vue de la multinationale et des autorités fiscales.



Trouver des comparaisons pour différents types de transactions et divers ajustements de comparabilité, mettre l'accent sur les décisions de jurisprudence fondées sur l'analyse de la comparabilité, et analyser les problèmes dans différentes régions.

Identifier les actifs incorporels et l'importance de la propriété incorporelle (PI) dans les chaînes de valeur mondiales, la structuration de la propriété intellectuelle et l'attribution des rendements liés aux actifs incorporels.

Gagnez des points CPE grâce à un programme pratique et interactif

Le programme a été divisé en quatre cours en ligne qui se composent de plusieurs modules. Chaque cours contient des contenus vidéo attractifs, des devoirs basés sur des études de cas et deux évaluations.

En consacrant un minimum de 5 heures d'étude par semaine, le programme peut être complété dans les 6 mois et vous permettra de remporter 24 points CPE.

Inscrivez-vous au programme à partir du 1er février

Inscrivez-vous en consultant le site https://www.ibfd.org/shop/advanced-professional-certificate-transfer-pricing-1

Coordonnées : Phil Windus, coordonnateur principal du marketing : p.windus@ibfd.org.

À propos de l'IBFD

L'IBFD est un leader mondial en matière d'expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires. En tant que fondation indépendante, l'IBFD s'appuie sur son réseau mondial d'experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux.

