Kommentaar meedias ilmunud infole

AS Ekspress Grupp kinnitab seoses Postimehes 12.01.2022 ilmunud artikliga, et Konkurentsiamet on algatanud AS Piletilevi Group taotluse alusel Ekspress Grupi suhtes järelevalvemenetluse seoses piletimüügikeskkonnaga Piletitasku .

AS Ekspress Grupp tutvub põhjalikult kaebuse sisuga ja koostab Konkurentsiametile vastuse.

Ekspress Grupp lansseeris Eestis piletimüügikeskkonna Piletitasku aprillis 2021.





Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

Tel: +372 669 8381

E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.