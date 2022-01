Saputo annonce un remaniement au sein de la haute direction

English French Spanish

MONTRÉAL, 13 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« nous », « Saputo » ou « la Société ») (TSX : SAP) a annoncé aujourd’hui un remaniement au sein de la haute direction, avec la retraite de Kai Bockmann. Prenant effet immédiatement, M. Bockmann quitte ses fonctions de président et chef de l’exploitation, puis il quittera la Société le 4 mars 2022. Carl Colizza, président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord), et Leanne Cutts, présidente et chef de l’exploitation (International et Europe), lesquels relevaient de M. Bockmann, relèveront dorénavant de M. Lino A. Saputo, maintenant président du conseil, président et chef de la direction.

« Kai a contribué à bâtir une équipe de direction solide et diversifiée. Nous le remercions pour son dévouement et son engagement au cours des 10 dernières années. Je souhaite le meilleur à lui et sa famille pour l’avenir », a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil, président et chef de la direction, Saputo inc.

À propos de Saputo

