Radisson annonce des intersections aurifères de hautes teneurs sur la propriété à royauté Kewagama de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 13 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de faire une mise à jour de l’exploration par Resources minièrs Radisson Inc. (RDS-TSXV, RMRDF-OTC) sur la propriété à royauté Kewagama de Globex près de Cadillac, Québec.



Dans un communiqué de presse d’hier, Radisson présente plusieurs intersections aurifères de haute teneur à l’intérieur de ce qu’elle nomme le Trend #4, qui se trouve entièrement sur les titres miniers de la royauté Kewagama ainsi que d’additionnelles intersections aurifères à haute teneur à l’intérieur du Trend #3 lequel se retrouve en majeur partie sur les titres miniers de la royauté Kewagama de Globex, puisque le Trend #3 a une plongé vers l’est donc vers les titres miniers de la royauté Kewagama.

Le communiqué de presse de Radisson est quelque peu long et comprend plusieurs résultats d’analyses ainsi que plusieurs plans de sections et longitudinales. Plusieurs échantillons sont toujours en attente de résultats, incluant certains échantillons avec présence d’or visible.

Voici certains exemples présentés dans le communiqué:

Trend #4 31,56 g/t Au sur 2,00 m 13,83 g/t Au sur 2,40 m Trend #3 15,68 g/t Au sur 2,00 m 11,75 g/t Au sur 2,50 m

Considérant la longueur et les détails présentés dans le communiqué de presse de Radisson, je suggère aux actionnaires de Globex de lire le communiqué de presse de Radisson et en particulier, de consulter la Figure 3 qui graphiquement montre la localisation des résultats du forage en cours et les intersections potentielles des échantillons en attente de résultats dont certains avec présence d’or visible, se retrouvent sur les titres miniers de la royauté Kewagama de Globex.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c59000ef-835b-4519-b10c-dd54fbdfdfe8/fr