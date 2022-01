スタックインフラストラクチャー　千葉県印西市に36MWのデータセンターを建設し、アジアへの拡張を開始

デンバー、コロラド、シンガポール、東京, Jan. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界で最も⾰新的な企業のデジタルインフラパートナーであるスタックインフラストラクチャー(「STACK」または「当社」)は、本⽇、オルタナティブ投資に特化したグローバル投資運⽤会社のリーダーであるOaktree Capital Management, L.P. (「オークツリー」)が運用するファンドとパートナーシップを組み、⽇本の千葉県印⻄市に36MWのデータセンター・キャンパスを開発するプロジェクト契約が締結したことを発表いたします。このプロジェクトは、2022年第2四半期に着⼯し、2023年第4四半期に稼働する予定です。



STACKの新しい印⻄キャンパスは、2棟の建物から構成される合計36MWのクリティカルキャパシティを有し、東京エリアの中でハイパースケールデータセンター開発が最も進んでいる理想的な地域に位置しています。各棟は18MWの容量を持ち、アクセスポイントを分離できるため、セキュリティとサービスを分離して複数のユーザーに対応することができます。また、東京電⼒の変電所に直接接続することにより、拡張性と冗⻑性を確保できます。同キャンパスは、当初の36MWからさらに拡張することも可能で、ハイパースケールやエンタープライズの顧客に印⻄市やAPAC地域全体の拡大する要件を満したより⾼いラック密度や床荷重仕様を可能にする施設を提供します。

今回の両社の提携により、データセンターの開発・運⽤におけるSTACKのグローバルな卓越性と、オークツリーの持つ優れた不動産プラットフォームおよび現地のリソースを組み合わせることで、⽇本におけるデータセンター市場への参⼊を加速させることができるようになりました。STACKは、パートナー企業の戦略的不動産開発を⽀援するために、専⾨知識、⼈材および資本を提供することができます。そのためにも、STACKは、⽇本での開発・運営をリードする世界トップクラスの国内チームを結成しております。

STACKのアジア太平洋地域担当最⾼経営責任者であるピットハンバー(プリート)・ゴナ⽒は、下記のように述べています。「STACKの⽇本進出は、我々の顧客にとって戦略的に重要な市場で継続的に拡張していく事を実証するものです。ハイパースケールの顧客にとって重要なロケーションである⽇本への進出決定は、STACKが当社のパートナーシップモデル、資本、専⾨知識および業界をリードする⼈材をSTACKプラットフォームに引きつける能⼒を活⽤できることを実証しています。」

オークツリーのシニアバイスプレジデントである⾼橋 秀弥⽒は、「⽇本におけるこの重要なエリアにおいて、STACK社の国際展開を加速させるためのパートナーになれることをうれしく思います。STACKの業界をリードする⾰新的な技術ソリューションと、この地域で理想的なロケーションとインフラを提供してきたオークツリーの経験が組み合わさることで、顧客の最⾼レベルの期待を上回る36MWのキャンパスが誕⽣するでしょう。」と述べています。

2021年の驚異的でめざましい成⻑路線に加え、更なるグローバルなキャンパスを追加することによって、STACKにとって2022年が⾶躍の年となることを確信しております。本件をはじめとする日本への参入のほか近い将来においてさらにシンガポール、韓国、オーストラリアなど、⽇本に続く他のアジア太平洋市場に参⼊する計画があり、また直近ではポートランドにある24MWの施設の試運転を控えております。STACKは、⽶国とカナダの主要な地域において、以下のような機会を提供しております。

*カナダのトロントに19エーカーのデータセンター・キャンパスがあり、2022年第3四半期に8MWが利⽤可能となり、2023年から段階的に48MWの追加導⼊を予定

*バージニア州北部の125エーカーのデータセンター・キャンパスは、現在第2段階の拡張⼯事中で、キャパシティは72MWに拡大し、2022年の第4四半期から稼働予定

*オレゴン州ポートランドにある30エーカーのデータセンター・キャンパスでは、直ちに躯体工事とコミッショニングを⾏い、将来的には合計84MWの容量を確保

*テキサス州フォートワースのマスタープラン開発地区である Alliance Texas に、 Hillwood と共同で400エーカーの超⼤規模データセンター・キャンパス(潜在的なキャパシティ400MW)を建設中

*オハイオ州ニューオールバニーに42MWのデータセンター・キャンパスを開設、迅速なサービス提供を可能とするほか、ビルド・トゥ・スーツによる拡張の機会も提供

*アリゾナ州アボンデールに79エーカーのハイパースケールデータセンター(150MWの潜在的なキャパシティ)を新設

*ジョージア州アトランタにビルド・トゥ・スーツ可能な設備、48MWキャンパスをリチアスプリングスに、12MWキャンパスをアルファレッタに設置

STACKは、世界で最も⾰新的な企業が拡⼤するためのデジタルインフラを提供しています。当社は、顧客第⼀主義に基づき、⽶国、カナダおよびアジア太平洋地域にわたる広範な地域で、ビルド・トゥ・スーツ、コロケーション、パワード・シェル・ソリューションなどの包括的なスイートを提供しています。主要なデータセンター市場に類のない既存設備と柔軟な拡張能⼒を持つSTACKは、急成⻑するハイパースケールやエンタープライズが必要としている規模と地理的な広がりを提供しています。世界はデータで動いており。そして、データはSTACKで動きます。

STACKの詳細については、ウェブサイト(http://www.stackinfra.com)をご覧ください。

オークツリーは、オルタナティブ投資に特化したグローバル投資運⽤会社のリーダーです。

2021年9⽉30⽇現時点における運⽤資産額は1,580億米ドルです。同社は、クレジット、プライベート・エクイティ、不動産、上場株式への投資において、オポチュニスティックかつバリュー志向でリスクをコントロールしたアプローチを重視しています。1,000⼈以上の従業員を有し、世界19都市にオフィスを展開しています。詳細については、オークツリーのウェブサイト(http://www.oaktreecapital.com/)をご覧ください。

