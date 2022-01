Sectigo erzielt im Jahr 2021 ein Rekordwachstum, angetrieben durch Produktinnovation und die Gewinnung neuer Großkunden

French German

ROSELAND, New Jersey, Jan. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo®, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zertifikate und des automatisierten Certificate Lifecycle Management (CLM), gab heute ein Rekordwachstum für 2021 bekannt, einschließlich einer Steigerung des Großkundenumsatzes um mehr als 20 % und eines erheblichen Anstiegs der Nettoanzahl der neuen Tier-1-Logos. Darüber hinaus ermöglichten es neue Produktinnovationen, Branchenauszeichnungen und eine starke Marktnachfrage dem Unternehmen, seine Wachstumsziele zu übertreffen.



„Wir sind überaus erfreut über unsere Ergebnisse im Jahr 2021. Es war ein entscheidendes Jahr für Sectigo, da wir eine Disruption bei den Industriestandards herbeiführen konnten, um unseren Kunden dabei zu helfen, reale Herausforderungen bei der Schaffung von digitalem Vertrauen für jede beliebige digitale Identität zu überwinden, unabhängig von deren Ursprung“, so Bill Holtz, CEO von Sectigo. „Unser moderner Ansatz für Identity-First-Sicherheit in Kombination mit unserem SiteLock-Portfolio und die Vergrößerung unseres Führungsteams verleihen uns einen deutlichen Vorsprung gegenüber unseren Mitbewerbern, den unsere Kunden, Partner und der Markt würdigen.“

Finanzielle und Management-Highlights

Über 20 % Wachstum beim Großkundenumsatz: Sectigo erzielte eine Steigerung von mehr als 20 % beim Großkundenumsatz im Jahr 2021 und erlebte eine Rekordnachfrage, da sich immer mehr Unternehmen an Sectigo wenden, um Unterstützung beim Schutz und der Verwaltung ihrer wachsenden Menge an menschlichen Identitäten und Geräteidentitäten zu erhalten.



Produktinnovationen

Sectigo wird „zertifizierungsstellenunabhängig“: Fortschritte beim Flaggschiff-Produkt von Sectigo, Sectigo Certificate Manager (SCM), machen es zu einer universellen Plattform, die in der Lage ist, öffentliche und private Zertifikate anderer führender Zertifizierungsstellen (Certificate Authorities, CAs) zu verwalten. Kunden können ihre durch Sectigo und andere Zertifizierungsstellen bereitgestellten digitalen Identitäten über das zentrale Portal von SCM verwalten. Microsoft Certificate Authority ist die erste große externe Zertifizierungsstelle, die in die fortschrittliche CLM-Plattform von Sectigo aufgenommen wurde, weitere sollen Anfang 2022 folgen.



Anerkennung in der Branche

Die Top 25 der Cyber-Sicherheitsunternehmen des Jahres 2021 laut Software Report: Sectigo ist unter den Top 25 der Cyber-Sicherheitsunternehmen des Jahres 2021 laut Software Report und wurde aufgrund seiner beherrschenden Stellung beim Certificate Lifecycle Management (CLM) ausgewählt.



„Es sind spannende Zeiten bei Sectigo, mit einem raschen Wachstum von Team, Lösungen und potenziellen Zielmärkten sowie einem Schwerpunkt auf Interoperabilität und Offenheit“, so David Mahdi von Sectigo. „Unsere Top-Priorität besteht darin, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Organisationen zukunftssicher mit Blick auf die zunehmend komplexen Bedrohungen der heutigen Zeit zu machen. Dies beginnt mit der Verringerung der Komplexität der IT-Infrastruktur, um eine Orchestrierung und Automatisierung über alle Identitätsmanagementlösungen hinweg zu ermöglichen und damit ein solides Fundament für digitales Vertrauen zu schaffen. Das ist es, was Sectigo seinen Kunden liefert. Wir werden in diesem Jahr weiterhin eine wegweisende Rolle einnehmen, um 2022 eine sichere digitale Zukunft zu gewährleisten.“

Über Sectigo

Sectigo ist ein führender Anbieter von digitalen Zertifikaten und automatisierten CLM-Lösungen (Certificate Lifecycle Management), auf den die größten Marken der Welt vertrauen. Seine Cloud-basierte universelle CLM-Plattform stellt digitale Zertifikate aus und verwaltet den Lebenszyklus von digitalen Zertifikaten, die von Sectigo und anderen Zertifizierungsstellen (CAs) ausgestellt wurden, um die Identität aller Personen und Geräte im gesamten Unternehmen zu schützen. Mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Schaffung von digitalem Vertrauen ist Sectigo eine der am längsten bestehenden und größten Zertifizierungsstellen, mit mehr als 700.000 Kunden, einschließlich 36 % der Fortune-1000-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sectigo.com.

