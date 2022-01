Eric Ravoire est nommé

Directeur général du groupe Galimmo

Bruxelles et Paris, le 13 janvier 2022 – Le groupe Galimmo Real Estate, détenteur et opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce la nomination d’Eric Ravoire en tant que Directeur général de Galimmo à compter du 28 février 2022. Cette fonction recouvre les missions d’Administrateur délégué de Galimmo Real Estate en Belgique et de Président de Galimmo Services France, Gérant de Galimmo SCA, la société cotée qui détient et gère le patrimoine du Groupe en France. Eric Ravoire succédera à Maël Aoustin qui a décidé de quitter le Groupe pour relever de nouveaux défis professionnels.

Arrivé en 2014 afin de préparer la création de Galimmo, Eric Ravoire a ensuite participé activement aux cotés de Maël Aoustin à la constitution et à la mise en place de l’organisation du Groupe ainsi qu’au pilotage de ses actions stratégiques et à la gestion dynamique de son portefeuille de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en France, en Belgique et au Luxembourg. Il occupe depuis 2019 le poste de Directeur général délégué du Groupe en charge des opérations.

Ludovic Holinier, Président de Galimmo Real Estate, a déclaré : « C’est avec un grand plaisir que nous confions la Direction générale de Galimmo à Eric Ravoire. Son expertise, sa grande connaissance de notre maison et de ses équipes ainsi que les réalisations qu’il a accomplies depuis la création du Groupe constituent autant d’atouts pour poursuivre le déploiement de la stratégie de Galimmo tout en s’adaptant au contexte de mutation de notre secteur. Je tiens à remercier vivement Maël Aoustin qui a réussi en cinq ans à positionner Galimmo parmi les foncières de commerce de référence dans nos pays d’implantation et à créer une véritable dynamique de création de valeur à long terme. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la réussite de ses futurs projets professionnels. »

De son coté, Eric Ravoire a déclaré : « Je suis fier et heureux de prendre la responsabilité de la direction de Galimmo. J’entends poursuivre le déploiement de sa stratégie pour continuer à développer et tirer le meilleur parti de notre portefeuille de centres commerciaux et de ses atouts. Je sais pouvoir compter sur le dynamisme et les talents de nos équipes afin de poursuivre ensemble l’histoire unique de notre Groupe et de continuer à adapter nos lieux de commerce aux évolutions des attentes de nos clients tout en agissant concrètement pour nos territoires. »

Biographie d’Eric Ravoire

Diplômé de l'ESC d'Amiens et de Concordia University à Montréal, Éric Ravoire, MRICS, (49 ans) débute sa carrière chez Unibail. Il rejoint ensuite la filiale française de Multi Development. À compter de 2004, il occupe, au sein du Groupe CBRE Global Investors, successivement les fonctions d'Asset Manager, d'Investment Manager en Europe continentale et de Direction de l'équipe d’Asset Management Retail. Il intègre le Groupe Cora en 2014 en tant que Directeur Immobilier. En 2016, Éric Ravoire devient Directeur Général Adjoint France de Galimmo puis, en 2019, Directeur général délégué du Groupe en charge des opérations.

À propos de Galimmo Real Estate

Galimmo Real Estate, société foncière de droit belge, détient et opère des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics. Sa plateforme de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora, situés en Belgique, en France et au Luxembourg, représente une valeur (hors droits) de 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2021. Le patrimoine français du Groupe est détenu et géré par Galimmo SCA.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611), société foncière cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, entité française du groupe Galimmo Real Estate, détient et opère en France des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics. Son patrimoine, composé de 52 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en France, est valorisé à 652,1 millions d’euros hors droits au 30 juin 2021. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique.

Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate.

Pour plus d’information sur la société

Contact







Thomas Hainez

Directeur financier

Tél : + 33 1 53 20 86 88

thainez@galimmo.com Contacts Presse







Isabelle Laurent

Tél : +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Frédéric Vincent

Tél : +33 6 29 27 69 48

frederic.vincent@omnicomprgroup.com

Les annonces et publications du Groupe Galimmo Real Estate sont mises à disposition sur le site www.galimmo.com.

Les annonces et publications financières de sa filiale française cotée Galimmo SCA sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com/ rubrique Finance.

