Safe group annonce un chiffre d’affaires annuel consolidé de 4,6M€ en hausse de 23%

French English



Reprise de croissance sur les ventes directes de Safe Orthopaedics

Chiffre d’affaires annuel de Safe Medical en croissance de 50%

Position de trésorerie de 0,9 M€ et 8M€ sécurisé

Éragny-sur-Oise, le 13 janvier 2022 à 17h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2021 et fait un point sur sa position de trésorerie.

En milliers d’euros 2021

(12 mois) 2020

(12 mois) Variation Ventes Directes 1 810 1 744 +4% Ventes Indirectes 990 1 623 -39% Vente de Sous-traitance de production 1 836 1 222 +50% Chiffre d'affaires total* 4 636 3 782 +23%

*hors impact IFRS 15

En 2021, le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 4 636 k€, en hausse de 23%, très majoritairement expliqué par la forte croissance rencontrée sur Safe medical en hausse de 50%.

Les ventes directes réalisées par Safe Orthopaedics sont en hausse à +4%, avec des croissances montantes trimestre après trimestre : -18% en Q1, +6% en Q2, +13% en Q3 et +19% en Q4 tirées par l’accélération des ventes en Allemagne (429k€, 160%) et le début de commercialisation au US (103k€). La France connait un repli de 15% sur l’année et observe un retour à la croissance de +4% sur le dernier trimestre.

A l’international, La situation sanitaire mondiale impacte toujours fortement les ventes indirectes compte tenu des multiples confinements locaux constatés.

La croissance des ventes de Safe medical, en hausse de 50% par rapport à 2020, valide le modèle du groupe constitué en 2020 en s’appuyant sur un outil de production industriel à forte valeur ajoutée pour ses clients. Il est à noter que l’infrastructure de conditionnement n’est opérationnelle que depuis la fin de l’année 2021. Elle constituera un nouveau vecteur de croissance en 2022 en apportant un service supplémentaire aux clients de Safe medical tout en raccourcissant leurs délais de production, tout comme l’impression additive prévue qualifiée au deuxième semestre 2022.

En milliers d’euros T1 2021

(3 mois) T2 2021

(3 mois) T3 2021

(3 mois) T4 2021

(3 mois) Ventes directes (FR, All, R-U) 437 (-18%) 376 (+6%) 507 (+13%) 490 (+19%) Ventes indirectes 258 (-53%) 298 (0%) 248 (-24%) 186 (-59%) Ventes de sous-traitance de

Production 389 (-17%) 412 (+63%) 419 (+106%) 616 (+107%) Chiffre d'affaires total* 1 084 (0%) 1 085 (67%) 1 174 (+32%) 1 293 (+11%)

*hors impact IFRS 15

« La structuration du groupe Safe est une stratégie gagnante, qui grâce à la pluralité des sources de revenus et des territoires commerciaux, offre à une croissance à double chiffre dans un contexte mondial encore perturbé par la crise sanitaire. La performance commerciale de Safe medical et des ventes directes de Safe Orthopaecics nous confortent pour 2022 » commente Pierre Dumouchel, Président Directeur Général de Safe Group et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « 2021 aura également été une année d’innovation et d’investissments pour structurer notre croissance 2022 grâce à la qualification de Safe Medical, le lancement de Sycamore (marché mondial estimé à plus d’un milliard de dollar), Hickory et SORA, commercialisés mondialement en 2022. La combinaison de nos deux entités Safe Orthopaedics et Safe medical permettra de maintienir le rythme d’innovation et d’asseoir notre position de pionnier et leader du prêt-à-l’emploi orthopédique. Cette nouvelle façon de prendre en charge la chirurgie est aujourd’hui suivie par plusieurs dizaines d’acteurs ce qui confirme la tendance de conversion du marché mondial et fait l’objet de publications medico-économiques multiples».

La position de trésorerie au 31/12/2021 était de 0,9M€ (chiffre non audité). Le solde de la subvention du plan de relance restant à percevoir par Safe medical sur Q1 2022 est de 400k€. Pour rappel, Safe Group a sécurisé un financement de 8M€ en décembre 2021.

À propos de Safe group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

Safe Group

François-Henri Reynaud

Chief Financial and Administrative Officer

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Press Relations

Ulysse Communication

Pierre-Louis Germain / +33 (0)6 64 79 97 51 / plgermain@ulysse-communication.com

Bruno Arabian / +33 (0)6 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com

Pièce jointe