Banimmo SA et le groupe Argema ont finalisé aujourd'hui la cession à Belfius Insurance de 100% des actions de MC2 Development SA, la société propriétaire du nouveau centre d'affaires ING à Louvain-la-Neuve

Banimmo et le groupe Argema ont finalisé aujourd'hui la cession à Belfius Insurance de 100% des actions de MC2 Development SA, la société propriétaire du nouveau centre d'affaires ING à Louvain-la-Neuve.

Les bureaux ont été pris en occupation par ING en novembre dernier pour une durée de 12 ans.

La convention de vente avec Belfius Insurance avait déjà été signé en juin 2020, avec l'intervention de Belsquare.

Laurent Calonne, CEO : « Après la vente de Networks NØR à Bruxelles en décembre 2021, Banimmo connaît avec cette transaction un deuxième succès commercial suite au lancement de trois projets en 2019. »

Le bâtiment, conçu par Jaspers & Eyers Architects, assisté par les ingénieurs de TPF Engineering et l'architecte paysagiste SKOPE, comprend environ 10.000 m2 de bureaux répartis sur quatre étages autour d'un atrium central, et 350 emplacements de parking souterrain.

Il a été construit par les deux entreprises générales de construction Bâtiments et Ponts Construction SA et Entreprises Jacques Delens SA, sous la maîtrise d'œuvre d'Immo-Pro.

Ce bâtiment vise l’obtention d’un certificat BREEAM EXCELLENT (faible consommation d'énergie, lumière naturelle, domotique, récupération des eaux de pluie, panneaux solaires, etc.) ; il constitue un exemple unique d'un environnement de travail attractif, axé sur la mobilité et innovant grâce à un atrium lumineux et un jardin labellisé « RESEAU NATURE », l'accent étant mis sur la mobilité durable grâce à l'infrastructure pour vélos et véhicules électriques.

Frederic Van Der Schueren, CFO Belfius Insurance : « Belfius Insurance se rejouit d’intégrer dans son portefeuille d’investissement un immeuble de haute qualité environnementale qui cadre parfaitement dans sa stratégie globale d’investissement « impact » et durable, respectueuse des normes environnementales , sociales et de bonne gouvernance (ESG). »

On Banimmo

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of more than 280.000 sqm of floor surface.

Patronale Life's entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

