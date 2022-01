Dutch French

Banimmo en de groep Argema finaliseerden vandaag de overdracht aan Belfius Insurance van 100% van de aandelen van MC2 Development SA, de vennootschap die eigenaar is van het nieuwe activiteitencentrum van ING in Louvain-la-Neuve.

De kantoren werden in november vorig jaar door ING in gebruik genomen voor 12 jaar.

De verkoopovereenkomst met Belfius Insurance was reeds in juni 2020 getekend, met tussenkomst van Belsquare.

Laurent Calonne, CEO: “Na de verkoop van Networks NØR in Brussel in december 2021, tekent Banimmo reeds een tweede commercieel succes op ingevolge de opstart van drie projecten in 2019.”

Het gebouw, geconcipieerd door Jaspers & Eyers Architects, bijgestaan door TPF Engineering ingenieurs en tuinarchitect SKOPE, omvat ongeveer 10.000 m2 kantoren verspreid over 4 verdiepingen rond een centraal atrium, en 350 ondergrondse parkeerplaatsen.

Het werd gebouwd door de twee algemene bouwondernemingen Bâtiments et Ponts Construction SA en Entreprises Jacques Delens SA, onder projectmanagement van Immo-Pro.

De kantoren ambiëren een BREEAM EXCELLENT certificaat (laag energieverbruik, natuurlijk licht, domotica, recuperatie van regenwater, zonnepanelen, …) en zijn een uniek voorbeeld van een aantrekkelijke, mobiliteitsgedreven en innovatieve werkomgeving dankzij een lichtgevend atrium en een tuin met label ‘RESEAU NATURE’, waarbij de nadruk ligt op duurzame mobiliteit dankzij de infrastructuur voor elektrische fietsen en voertuigen.

Frederic Van Der Schueren, CFO Belfius Insurance: “Belfius Insurance is verheugd dit hoogkwalitatief ecologisch gebouw in haar investeringsportefeuille te integreren, een gebouw dat perfect past binnen haar globale investeringsstrategie geaxeerd op “impact” en duurzaamheid, met respect voor duurzaamheids-, sociale- en corporate governance normen (ESG).”

Met deze transactie heeft Banimmo, na de verkoop van Networks NØR in Brussel in december 2021, reeds een tweede commercieel succes geboekt na de opstart van drie projecten in 2019.

