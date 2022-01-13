安牧然Amlan International将在国际生产和加工博览会（IPPE）上展示新的研究成果

Chinese (Simplified) Portuguese Spanish

简报摘要介绍将重点介绍新的天然饲料添加剂解决方案，以帮助家禽维持最佳肠道健康和微生物平衡。

两场由安牧然赞助的技术座谈将邀请领先的行业研究人员分享，重点是肠道菌群的影响、霉菌毒素风险算法的应用，以及改善肠道健康的机会。

IPPE的与会者将能够听到关于安牧然的技术，与安牧然专家互动，甚至可在B5255展位接触到安牧然的矿物质。



芝加哥, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球畜牧业天然矿物饲料添加剂领先企业安牧然Amlan International将于2022年1月25日至27日在佐治亚州亚特兰大举行的国际生产和加工博览会（IPPE）上，向与会者提供全面而简明的天然饲料添加剂的信息，这些添加剂利用独特的矿物技术保障肠道健康，以此提高畜牧生产的可持续性。

安牧然全球销售副总裁Fred Kao表示：“全球范围内对饲料抗生素使用的限制日益增加，这导致生产者迫切需求天然无药饲料添加剂，这些添加剂有助于帮助畜禽维持最佳的健康状况和生产。” 安牧然全球团队邀请IPPE与会者更多地了解安牧然在带来的创新解决方案，以提高粮食生产福祉和可持续性方面的差异，同时确保最佳的生产效率。

安牧然北美销售总监Heath Wessels表示：“安牧然的核心能力和竞争优势将在今年的IPPE中得到展示。与会者将能够听到关于安牧然的技术，与我们的专家互动，甚至可在我们展位接触到矿物质。”

在安牧然的“技术座谈”教育活动中，著名的家禽业专家将分享解决家禽业挑战的新信息。“安牧然研究人员将在国际家禽科学论坛（IPSF）上展示我们创新产品研发简报。在IPPE博览会期间，我们将邀请与会者光临安牧然展位（B5255），与行业从业者就影响全球家禽和畜牧业的关键问题进行对话。”营销和产品开发副总裁Wade Robey博士表示。

我们将在技术座谈上展示最新的研究成果

墨西哥克雷塔罗自治大学微生物学教授Gerardo M. Nava博士将发表关于家禽和畜牧肠道内容物和肠道黏膜微生物种群的最新研究成果。Nava将于2022年1月26日东部时间（ET）下午3:30在B厅B3649展位举行题为“肠道菌群：改善肠道健康、福祉和生产率的机会”的演讲。

Carlos Augusto Mallmann博士就职于巴西南大省圣玛丽亚联邦大学真菌毒理学分析实验室，是世界上家禽和畜牧生产霉菌毒素方面的顶尖专家之一。Mallmann将介绍通过开发一个用于霉菌毒素诊断的可靠系统并基于其中的多个变量，来理解和实施霉菌毒素风险算法。Mallmann将于2022年1月27日东部时间上午11:00在B厅B3649展位举行题为“霉菌毒素的风险”的演讲。

IPSF简报摘要

在2022年1月24日至25日举行IPSF期间，安牧然专家将展示IPSF选出的两篇口头摘要和两篇海报，详细介绍旨在支持最佳家禽肠道健康和为生产者带来最新生产技术的研究。口头摘要中的研究由Imunova Análises Biológicas和阿肯色大学合作进行。

简报 介 绍 会： M52 是一种新型天然 饲 料添加 剂 ，能在 艾美耳球虫属 的刺激下有效地保持肉鸡的黏膜免疫和肠道微生物平衡，参与人员和组织：Hongyu Xue 1 、Fernanda Rigo 2 、Breno Beirão 2 、Celso Fávaro 2 和Max Ingberman 2 ； 1 美国伊利诺伊州芝加哥安牧然； 2 巴西巴拉那库里蒂巴Imunova Análises Biológicas。演讲将于2022年1月25日东部时间上午10:15在B314举行。ET, in B314。

的刺激下有效地保持肉鸡的黏膜免疫和肠道微生物平衡，参与人员和组织：Hongyu Xue 、Fernanda Rigo 、Breno Beirão 、Celso Fávaro 和Max Ingberman ； 美国伊利诺伊州芝加哥安牧然； 巴西巴拉那库里蒂巴Imunova Análises Biológicas。演讲将于2022年1月25日东部时间上午10:15在B314举行。ET, in B314。 口 头 摘要介 绍 会： A220 是一种 纯 天然 饲 料添加 剂 ，可降低肉 鸡 沙 门 氏菌 肠 道定植，并 调节 SPI-1 型 III 型分泌系 统 （ TTSS ）的毒力机制，参与人 员 和 组织 ： Hongyu Xue 1 、Dongping Wang 1 、LeAnn Johnston 1 、Billy Hargis 2 和Guillermo Tellez 2 ； 1 美国伊利诺伊州芝加哥安牧然； 2 美国阿拉斯加州费耶特维尔阿肯色大学家禽科学系。演讲将于2022年1月25日东部时间上午8:45在B315举行。ET, in B315。

Hongyu Xue 、Dongping Wang 、LeAnn Johnston 、Billy Hargis 和Guillermo Tellez ； 美国伊利诺伊州芝加哥安牧然； 美国阿拉斯加州费耶特维尔阿肯色大学家禽科学系。演讲将于2022年1月25日东部时间上午8:45在B315举行。ET, in B315。 海 报 展示（ 编 号P 319 ）： M52 是一种天然抗球虫 药 物， 对 艾美耳球虫 感染肉 鸡 的生产性能、粪便虫卵去除和肠道病变评分均有改善作用，参与人员和组织：Hongyu Xue 1 、San Ching 1 和LeAnn Johnston 1 ； 1 美国伊利诺伊州芝加哥Amlan International。

的生产性能、粪便虫卵去除和肠道病变评分均有改善作用，参与人员和组织：Hongyu Xue 、San Ching 和LeAnn Johnston ； 美国伊利诺伊州芝加哥Amlan International。 海报展示（编号P320）：A220作为一种饲料抗生素替代品，用于家禽和猪肠道病原体控制的体外和体内评价，参与人员和组织：Hongyu Xue1、LeAnn Johnston1、San Ching1和Dongping Wang1。1美国伊利诺伊州芝加哥Amlan International。

IPPE博览会B5255展台

Amlan的代表将与博览会的与会者互动，专注于Amlan的核心竞争力，即为生产商和全世界提供一致的、高价值的、基于矿物质的肠道健康饲料添加剂。Amlan的产品采用安全、天然配方，可减少饲养家禽和畜牧所需的投入，有助于降低生产成本和环境影响。Amlan独特的矿物质源自美国并在美国加工，并且从同一家发往全球。Amlan的产品得到了广泛的研究支持，并得到Amlan母公司Oil-Dri垂直整合的支持。

IPPE将于2022年1月25至27日在佐治亚州亚特兰大的乔治亚世界会展中心举行。在IPPE之后，相关共享信息将刊登在www.amlan.com上。

公司信息

安牧然Amlan是全球领先的矿物质吸附剂制造商Oil-Dri Corporation of America的动物健康业务部门。Oil-Dri运用自身在矿物质科学领域80多年的专业知识，针对消费者市场和企业对企业市场选择性地开采和加工其独特的矿物质。Oil-Dri Corporation of America是纽约证券交易所公开上市公司（纽约证券交易所股票代码：ODC）。安牧然面向全球销售各种饲料添加剂。产品供应情况因国家和地区而异，相关声明不构成医学声明，并可能因政府要求而有所不同。

Reagan Culbertson

媒体联系人

press@amlan.com