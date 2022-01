Einsendeschluss für die Stevie® Awards 2022 for Sales & Customer Service verlängert

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Virginia, Jan. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf vielfachen Wunsch haben die Stevie® Awards den Einsendeschluss für die 16. jährlichen Stevie® Awards for Sales & Customer Service bis Mittwoch, den 2. Februar, verlängert. Der ursprüngliche Einsendeschluss war der 12. Januar. Dies sind die weltweit wichtigsten Auszeichnungen für Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter, -Teams und -Organisationen.



Teilnahmepakete und vollständige Informationen zum Wettbewerb stehen unter http://www.StevieAwards.com/Sales zur Verfügung.

Nominiert werden können Abteilungen, Teams und Fachleute aus der ganzen Welt, die in den Bereichen Kundenservice, Contact Center, Geschäftsentwicklung und Vertrieb tätig sind. Daneben sind auch neue Produkte und Dienstleistungen sowie Lösungsanbieter, die von diesen Fachleuten genutzt werden, zulässig. Die Auszeichnungen für das Jahr 2022 werden für Leistungen seit dem 1. Juli 2019 vergeben.

Die Gewinner werden am 28. Februar 2022 bekannt gegeben. Die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze werden am 11. Mai im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung ausgezeichnet.

Bei den Stevie Awards for Sales & Customer Service werden mehr als 150 Auszeichnungen in den Kategorien Vertrieb, Kundenservice, Geschäftsentwicklung, neue Produkte und Lösungsanbieter vergeben. Die Teilnehmer können eine beliebige Anzahl von Nominierungen für eine beliebige Anzahl von Kategorien einreichen.

Neu in diesem Jahr ist, dass die Einreichungsbedingungen dahingehend für alle Kategorien erweitert wurden, dass Nominierungen die Leistungen der letzten zwei Jahre statt nur eines Jahres umfassen können.

Für das Jahr 2022 gibt es viele neue Kategorien, darunter Sales Engineer of the Year, Sales Support Professional of the Year, Virtual and Pre-Sales Professional of the Year, Remote Sales Innovation of the Year, Sales Employer of the Year und eine völlig neue Rubrik mit Kategorien zur Anerkennung von Thought Leadership-Leistungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Kundenservice und Vertrieb. Entdecken Sie hier alle Kategorien.

Die Stevie Awards freuen sich außerdem, den von Sales Partnerships gesponserten Ethics in Sales Award zu verleihen. Für diese Kategorie wird keine Anmeldegebühr erhoben. Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen für vorbildliche Praktiken und Leistungen bei der Umsetzung höchster ethischer Standards in der Vertriebsbranche gewürdigt. Die Teilnehmer können konkrete Beispiele, Fallstudien, Praktiken usw. einreichen, die verdeutlichen, warum das nominierte Unternehmen als hervorragendes Beispiel für bewährte Praktiken im Vertrieb angesehen werden sollte. Diese Auszeichnung basiert auf den Tätigkeiten im Jahr 2021.

Die Vorsitzende der Stevie Awards, Maggie Miller, erklärt: „Jedes Jahr sind unsere Juroren mehr und mehr beeindruckt von den Einreichungen für die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Wir ermutigen jede Organisation, die für ihre Leistungen ab Juli 2019 ausgezeichnet werden möchte, ein Teilnahmepaket zu beantragen, um zu sehen, welche Kategorien diese Erfolge am besten hervorheben.“

Zu den Gewinnern der Stevie Awards for Sales & Customer Service 2021 gehörten unter anderem American Red Cross, Blackbaud Inc., Carbonite, Cisco Systems Inc., ClassicCars.com, DHL Express, ElectronicArts, GoDaddy, IBM, John Hancock Financial Solutions, Land O’Lakes, Mailchimp, Modern Campus, Nasdaq Governance Solutions, Nutrisystem, Paylocity, SoftPro, Travelzoo, ValueSelling Associates, VIZIO Inc. und Vodafone Turkey.

Der Wettbewerb 2022 wird von mehr als 150 Fachleuten aus aller Welt bewertet.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Sales & Customer Service sowie die Middle East & North Africa Stevie Awards. Die Stevie Awards-Wettbewerbe zählen jährlich mehr als 12.000 Teilnehmer von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com.

Marketingkontakt:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad785517-4799-4518-88e5-b3b0127ed355