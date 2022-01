Tenggat Waktu Masuk Terakhir Diperpanjang dalam Stevie® Awards for Sales & Customer Service Tahun 2022

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Virginia, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atas permintaan publik, Stevie® Awards telah memperpanjang tenggat waktu masuk terakhir dalam Stevie® Awards for Sales & Customer Service tahunan yang ke-16 hingga Rabu, 2 Februari. Awalnya, tenggat waktu masuk jatuh pada 12 Januari. Ini adalah penghargaan perdana di dunia untuk tenaga profesional, tim, dan organisasi penjualan dan layanan pelanggan.



Kit masuk dan detail lengkap tentang kompetisi ini dapat diakses di http://www.StevieAwards.com/Sales.

Calon yang memenuhi syarat mencakup departemen, tim, dan tenaga profesional dari seluruh dunia yang bekerja di bidang layanan pelanggan, pusat kontak, pengembangan bisnis, dan penjualan. Produk beserta layanan baru dan penyedia solusi yang digunakan oleh para tenaga profesional tersebut juga memenuhi syarat. Penghargaan tahun 2022 ini akan mengakui pencapaian sejak 1 Juli 2019.

Pemenang akan diumumkan pada 28 Februari 2022. Pemenang Stevie Award Gold, Silver, dan Bronze akan dirayakan pada upacara penghargaan virtual pada 11 Mei.

Stevie Awards for Sales & Customer Service menghadirkan lebih dari 150 kategori penghargaan penjualan, penghargaan layanan pelanggan, penghargaan pengembangan bisnis, penghargaan produk baru , dan penghargaan penyedia solusi. Peserta dapat mengajukan berapa pun jumlah nominasi ke berapa pun jumlah kategori.

Baru tahun ini, untuk semua kategori, persyaratan pengajuan telah diperpanjang agar para nominasi dapat menyertakan pencapaian selama dua tahun terakhir, bukan satu tahun.

Ada banyak kategori baru untuk tahun 2022 termasuk Sales Engineer of the Year, Sales Support Professional of the Year, Virtual and Pre-Sales Professional of the Year, Remote Sales Innovation of the Year, Sales Employer of the Year, dan bagian kategori yang benar-benar baru untuk mengakui pencapaian Thought Leadership dalam pengembangan bisnis, layanan pelanggan, dan penjualan. Jelajahi semua kategorinya di sini.

Stevie Awards juga dengan bangga mempersembahkan Ethics in Sales Award, yang disponsori oleh Sales Partnerships. Kategori ini tidak dikenakan biaya masuk. Penghargaan ini mengakui organisasi atas praktik dan pencapaian terbaik dalam menunjukkan standar etika tertinggi dalam industri penjualan. Peserta dapat mengajukan contoh spesifik, studi kasus, praktik, dll. yang menggambarkan mengapa organisasi yang dinominasikan harus dianggap sebagai contoh luar biasa dari praktik terbaik di bidang penjualan. Penghargaan ini didasarkan pada kegiatan pada tahun 2021.

Presiden Stevie Awards, Maggie Miller, menyatakan, “Setiap tahun, para juri kami semakin terkesan dengan calon-calon yang diajukan di Stevie Awards for Sales & Customer Service. Kami mendorong organisasi mana pun yang ingin diakui atas pencapaiannya sejak Juli 2019 untuk meminta kit masuk guna melihat kategori mana yang paling menonjolkan keberhasilan tersebut.”

Pemenang Stevie Awards for Sales & Customer Service edisi 2021 meliputi American Red Cross, Blackbaud, Inc., Carbonite, Cisco Systems Inc., ClassicCars.com, DHL Express, ElectronicArts, GoDaddy, IBM, John Hancock Financial Solutions, Land O’Lakes, Mailchimp, Modern Campus, Nasdaq Governance Solutions, Nutrisystem, Paylocity, SoftPro, Travelzoo, ValueSelling Associates, VIZIO, Inc., Vodafone Turkey, dan masih banyak lagi.

Kompetisi tahun 2022 ini akan dinilai oleh lebih dari 150 tenaga profesional di seluruh dunia.

Tentang Stevie Awards

Stevie Awards terdiri atas delapan program: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Women in Business, Stevie Awards for Sales & Customer Service, dan Middle East & North Africa Stevie Awards. Kompetisi Stevie Awards diikuti oleh lebih dari 12.000 peserta setiap tahunnya, dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya digelar untuk memberikan penghargaan kepada berbagai jenis dan skala organisasi serta orang-orang di belakangnya, tetapi juga prestasi kerja di mana pun di seluruh dunia. Kenali Stevie Awards lebih jauh di http://www.StevieAwards.com.

Kontak Pemasaran:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Foto yang ditampilkan di pengumuman ini dapat diakses di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad785517-4799-4518-88e5-b3b0127ed355