2022年度セールス&カスタマーサービススティービー®賞応募の最終締切日が延長

バーモント州フェアファクス発, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数多くの要望に応え、毎年開催されるスティービー®賞は、第16回セールス&カスタマーサービススティービー賞 の最終応募締切日を2月2日水曜まで延長した。本来の締切日は1月12日であった。同賞は、セールスおよびカスタマーサービスのプロフェッショナル、チームおよび組織に授与される、世界最高峰の賞である。



エントリーキットと詳細はhttp://www.StevieAwards.com/Salesで閲覧できる。

同賞には、世界中のカスタマーサービス、コンタクトセンター、事業開発およびセールスに携わる部門、チーム、プロフェッショナルなどが応募可能である。これらのプロフェッショナルが使用する新製品、サービスおよびソリューションプロバイダーも応募可能である。2022年度の賞は2019年7月1日からの業績が対象となる。

受賞者の発表は2022年2月28日に行われ、5月11日にはゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞の受賞者のためのバーチャル授賞式が行われる。

セールス&カスタマーサービススティービー賞では、150を超えるセールス賞、カスタマーサービス賞、事業開発賞、新製品賞およびソリューションプロバイダー賞カテゴリーに賞が授与される。応募する件数およびカテゴリー数に制限はない。

今年初めての試みとして、すべてのカテゴリーで、昨年のみではなく、過去2年間の業績について応募が可能となる。

これらには、2022年の新しいカテゴリーであるセールスエンジニア・オブ・ザ・イヤー、セールスサポート・プロフェッショナル・オブ・ザ・イヤー、バーチャル & プレセールス・プロフェッショナル・オブ・ザ・イヤー、リモートセールスイノベーション・オブ・ザ・イヤー、セールスエンプロイヤー・オブ・ザ・イヤーが含まれる。また、事業開発、カスタマーサービスおよびセールスのソートリーダーシップの業績を称える全く新しいカテゴリーも登場する。 全カテゴリーについてはこちらを参照のこと。

また、スティービー賞は、Sales Partnershipsがスポンサーとなるエシックスインセールス賞 (Ethics in Sales Award) も提供する。 このカテゴリーには無料でエントリーできる。この賞は、販売部門で、ベストプラクティスと業績において最高の倫理基準を実証した組織に与えられる。応募組織は、具体的な事例、ケーススタディ、慣習など、応募組織の販売のベストプラクティスが優れていることを示す事例を提出することができる。同賞は2021年の活動が対象となる。

スティービー賞の代表を務めるMaggie Miller氏は次のように述べている。「セールス&カスタマーサービススティービー賞には毎年、審査員が唸るような質の高い応募が寄せられています。2019年7月からの業績の表彰を希望される組織は、エントリーキットをリクエストし、御社の成功に最も適した応募カテゴリーを決定してください。」

2021年度のセールス&カスタマーサービススティービー賞の受賞者には、American Red Cross、Blackbaud, Inc.、Carbonite、Cisco Systems Inc.、ClassicCars.com、DHL Express、ElectronicArts、GoDaddy、IBM、John Hancock Financial Solutions、Land O’Lakes、Mailchimp、Modern Campus、Nasdaq Governance Solutions、Nutrisystem、Paylocity、SoftPro、Travelzoo、ValueSelling Associates、VIZIO, Inc.、Vodafone Turkeyなどが含まれる。

2022年度の応募者は、世界中の150人を超えるプロフェッショナルによって審査される。

スティービー賞について

スティービー賞には、「スティービー・アジア・パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」、「スティービー中東賞 (Middle East Stevie Awards)」の8つのプログラムがある。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、http://www.StevieAwards.comを閲覧されたい。

マーケティング担当者の問い合わせ先:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad785517-4799-4518-88e5-b3b0127ed355