2022 Stevie® Awards 영업 및 고객서비스 대상 최종 출품 마감일 연장

미국 버지니아주 페어팩스, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 스티비 어워즈(Stevie® Awards)가 요청에 따라 제16회 영업 및 고객서비스 스티비 대상(Stevie® Awards for Sales & Customer Service) 최종 출품 마감일을 기존의 1월 12일에서 2월 2일 수요일까지 연장한다고 밝혔다. 본 상은 영업 및 고객서비스 전문가, 팀, 기관들을 대상으로 수여하는 세계적 상이다.

출품 요강과 대상 관련 상세 내용은 http://www.StevieAwards.com/Sales에서 확인할 수 있다.

전 세계 모든 고객 서비스, 컨택 센터, 비즈니스 개발 및 영업 관련 업무를 담당하는 부서, 팀 및 전문가들이라면 누구나 출품 가능하다. 2022년 대상은 2019년 7월 1일 이후에 거둔 성과를 기준으로 수상자를 결정한다.

최종 수상자는 2022년 2월 22일에 발표될 예정이며, 5월 11일에 열리는 온라인 시상식에서 스티비 금상, 은상, 동상 수상자가 발표된다.

영업 및 고객 서비스 스티비대상은 150개 이상의 영업상, 고객 서비스상, 비즈니스 개발상, 신제품상 및 솔루션 공급업체상 등 여러 부문에 걸쳐 다양한 상을 시상한다. 참가 기업들은 카테고리에 제한 없이 출품작을 제출할 수 있다.

올해에 한해 지난 1년 간의 성과였던 모든 카테고리 출품 기준은 2년으로 연장된다.

2022년 대상에는 올해의 영업 엔지니어, 올해의 영업 지원 전문가, 올해의 온라인 및 사전 영업 전문가, 올해의 원격영업 혁신, 올해의 영업 직원, 그리고 비즈니스 개발, 고객 서비스, 영업 분야의 사고 리더십 성취(Thought Leadership achievements)를 시상하는 새로운 영역의 카테고리들이 포함된다. 모든 카테고리는 이곳에서 확인할 수 있다.

스티비 어워즈는 이와 함께 Sales Partnerships이 후원하는 영업 윤리상(Ethics in Sales Award)도 시상한다. 본 카테고리는 출품비를 받지 않으며 영업 분야에서 베스트 프랙티스와 성과를 통해 최고 수준의 영업 기준을 보여준 기관을 선정한다. 출품 기업은 베스트 프랙티스로 자체 선정한 영업 분야 구체적인 사례, 케이스 스터디, 실무 방식을 제출하면 되며 2021년 활동을 기준으로 한다.

Maggie Miller 스티비 어워즈 대표는 "심사위원달은 매년 제출되는 영업 및 고객서비스 스티비 대상 출품작들을 인상 깊게 평가하고 있다. 2019년 7월 1일 이후에 거둔 성과에 바탕으로 선정되기를 원하는 기업들은 카테고리 선택을 위해 출품요강을 요청하면 된다"고 밝혔다.

2021년 영업 및 고객서비스 스티비 대상은 American Red Cross, Blackbaud, Inc., Carbonite, Cisco Systems Inc., ClassicCars.com, DHL Express, ElectronicArts, GoDaddy, IBM, John Hancock Financial Solutions, Land O’Lakes, Mailchimp, Modern Campus, Nasdaq Governance Solutions, Nutrisystem, Paylocity, SoftPro, Travelzoo, ValueSelling Associates, VIZIO, Inc., Vodafone Turkey 등의 기업이 수상했다.

2022년 대상은 전 세계 150명 이상의 심사위원이 평가하게 된다.

스티비 어워즈(Stevie Awards) 개요

스티비 어워즈(Stevie Awards)은 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 상(German Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 여성 기업인 스티비상(Stevie Awards for Women in Business), 영업 및 고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service), 그리고 중동 및 북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards) 등 8가지 프로그램으로 구성된다. 스티비 어워즈에는 매년 70여개국에서 1만2천명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비 어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워드에 대한 자세한 사항은 http://www.StevieAwards.com을 확인하면 된다.

Marketing Contact:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad785517-4799-4518-88e5-b3b0127ed355