Tarikh Akhir Penyertaan Dilanjutkan dalam Anugerah Stevie® untuk Jualan & Khidmat Pelanggan 2022

FAIRFAX, Va., Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atas permintaan ramai, Stevie® Awards telah melanjutkan tarikh akhir penyertaan terakhir dalam Stevie® Awards untuk Jualan & Khidmat Pelanggan tahunan yang ke-16 kepada hari Rabu, 2 Februari. Tarikh akhir penyertaan asal ialah 12 Januari. Ini adalah anugerah utama dunia untuk jualan dan profesional khidmat pelanggan, pasukan dan organisasi.



Kit penyertaan dan maklumat lengkap tentang pertandingan boleh didapati di http://www.StevieAwards.com/Sales.

Penama yang layak termasuk jabatan, pasukan dan profesional dari seluruh dunia yang bekerja dalam khidmat pelanggan, pusat hubungan, pembangunan perniagaan dan jualan. Produk dan perkhidmatan baharu serta pembekal penyelesaian yang digunakan oleh profesional tersebut juga layak. Anugerah 2022 akan mengiktiraf pencapaian sejak 1 Julai 2019.

Pemenang akan diumumkan pada 28 Februari 2022. Pemenang Emas, Perak dan Gangsa Stevie Award akan diraikan pada majlis anugerah pada 11 Mei secara maya.

Stevie Awards for Sales & Customer Service menampilkan lebih 150 kategori anugerah jualan, anugerah khidmat pelanggan, anugerah pembangunan perniagaan, anugerah produk baharu dan pembekal penyelesaian. Peserta boleh menghantar sebarang bilangan pencalonan kepada mana-mana kategori.

Baharu tahun ini, untuk semua kategori syarat penyerahan telah dilanjutkan untuk membolehkan pencalonan memasukkan pencapaian selama dua tahun lalu dan bukannya satu.

Terdapat banyak kategori baharu untuk tahun 2022 termasuk Jurutera Jualan Terbaik, Profesional Sokongan Jualan Terbaik Tahunan, Profesional Maya dan Pra-Jualan Terbaik Tahunan, Inovasi Jualan Jauh Terbaik Tahunan, Majikan Jualan Terbaik Tahunan dan bahagian baharu kategori untuk mengiktiraf pencapaian Kepimpinan Pemikiran dalam pembangunan perniagaan, khidmat pelanggan dan jualan. Terokai semua kategori di sini.

Stevie Awards juga berbesar hati untuk menganugerahi Etika dalam Anugerah Jualan, ditaja oleh Sales Partnerships. Kategori ini tiada yuran penyertaan. Anugerah ini mengiktiraf organisasi untuk amalan terbaik dan pencapaian dalam menunjukkan standard etika tertinggi dalam industri jualan. Peserta boleh menyerahkan contoh khusus, kajian kes, amalan, dsb. yang menggambarkan sebab organisasi yang dicalonkan harus dianggap sebagai contoh terbaik amalan terbaik dalam jualan. Anugerah ini adalah berdasarkan aktiviti pada tahun 2021.

Presiden Stevie Awards, Maggie Miller menyatakan, “Setiap tahun pengadil kami semakin kagum dengan penyerahan dalam Stevie Awards untuk Jualan & Perkhidmatan Pelanggan. Kami menggalakkan mana-mana organisasi yang ingin diiktiraf atas pencapaian mereka sejak Julai 2019 untuk meminta kit penyertaan untuk melihat kategori yang paling sesuai untuk menyerlahkan kejayaan tersebut.”

Pemenang Stevie Awards for Sales & Customer Service edisi 2021 termasuk American Red Cross, Blackbaud, Inc., Carbonite, Cisco Systems Inc., ClassicCars.com, DHL Express, ElectronicArts, GoDaddy, IBM, John Hancock Financial Solutions, Land O’Lakes, Mailchimp, Modern Campus, Nasdaq Governance Solutions, Nutrisystem, Paylocity, SoftPro, Travelzoo, ValueSelling Associates, VIZIO, Inc., Vodafone Turkey dan banyak lagi.

Pertandingan 2022 akan diadili oleh lebih daripada 150 profesional di seluruh dunia.

Perihal Stevie Awards

Stevie Awards diberikan dalam lapan program: Stevie Awards Asia Pasifik, Stevie Awards Jerman, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards untuk Majikan Hebat, Stevie Awards untuk Wanita dalam Perniagaan, Stevie Awards untuk Jualan & Khidmat Pelanggan dan Stevie Awards Timur Tengah yang baharu. Pertandingan Stevie Awards menerima lebih daripada 12,000 penyertaan setiap tahun daripada organisasi di lebih daripada 70 buah negara. Memberikan penghormatan kepada organisasi pelbagai jenis dan saiz dan warga di belakangnya, Stevies mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut tentang Stevie Awards di http://www.StevieAwards.com.









