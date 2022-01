Prazo de Inscrição Final Estendido para os Stevie® Awards de 2022 de Vendas e Atendimento ao Cliente

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., Jan. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Por demanda popular, o prazo final para inscrições no 16o Anual Stevie® Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente foi prorrogado para quarta-feira, dia 2 de fevereiro. O prazo final original para inscrição era 12 de janeiro. Estes são os principais prêmios do mundo para profissionais equipes e organizações de vendas e atendimento ao cliente.



Os kits de inscrição e os detalhes completos do concurso podem ser obtidos em http://www.StevieAwards.com/Sales .

Os indicados elegíveis incluem departamentos, equipes e profissionais de todo o mundo que trabalhem em atendimento ao cliente, central de atendimento, desenvolvimento de negócios e vendas. Provedores de novos produtos, serviços e de soluções usados por esses profissionais também são elegíveis. Os prêmios de 2022 reconhecerão as conquistas a partir de 1º de julho de 2019.

Os nomes dos vencedores serão divulgados no dia 28 de fevereiro de 2022. Os vencedores do Stevie Award Ouro, Prata e Bronze serão homenageados em uma cerimônia de premiação virtual no dia 11 de maio.

O Stevie Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente abrangem mais de 150 categorias de prêmios de vendas , prêmios de atendimento ao cliente , prêmios de desenvolvimento de negócios , prêmios de novos produtos , e de prêmios de provedores de solução . Os participantes podem enviar um número ilimitado de nomeações a quantas categorias quiserem.

Novo este ano, para todas as categorias, os requisitos para envio foram ampliados para permitir que as nomeações incluam realizações nos últimos dois anos em vez de um ano.

Existem muitas novas categorias para 2022, incluindo Engenheiro de Vendas do Ano, Profissional de Suporte de Vendas do Ano, Profissional Virtual e de Pré-Vendas do Ano, Inovação de Vendas Remotas do Ano, Empregador de Vendas do Ano e uma seção inteiramente nova de categorias para reconhecer as conquistas da Liderança de Pensamento no desenvolvimento de negócios, atendimento ao cliente e vendas. Explore todas as categorias aqui.

Os Stevie Awards também têm o prazer de apresentar o Prêmio Ética em Vendas , patrocinado pela Sales Partnerships. Esta categoria não tem taxa de inscrição. Este prêmio reconhece as organizações por suas melhores práticas e realizações, demonstrando os mais altos padrões éticos no setor de vendas. Os participantes podem enviar exemplos específicos, estudos de caso, práticas, etc. que mostrem o motivo pelo qual a organização que está sendo nomeada deve ser considerada um excelente exemplo de melhores práticas em vendas. Este prêmio tem por base as atividades de 2021.

A presidente dos Stevie Awards, Maggie Miller, disse: “Todos os anos os nossos juízes ficam cada vez mais impressionados com as inscrições nos Stevie Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente. Qualquer organização que queira ser reconhecida por suas conquistas a partir de julho de 2019 deve solicitar um kit de inscrição para saber quais categorias melhor destacariam esses sucessos.”

Os vencedores da edição de 2021 dos Stevie Awards de Vendas e Serviço ao Cliente incluíram American Red Cross, Blackbaud, Inc., Carbonite, Cisco Systems Inc., ClassicCars.com, DHL Express, ElectronicArts, GoDaddy, IBM, John Hancock Financial Solutions, Land O’Lakes, Mailchimp, Modern Campus, Nasdaq Governance Solutions, Nutrisystem, Paylocity, SoftPro, Travelzoo, ValueSelling Associates, VIZIO, Inc., Vodafone Turkey e muitos outros.

O concurso de 2022 será julgado por mais de 150 profissionais de todo o mundo.

Sobre os Stevie Awards

Os Stevie Awards são concedidos em oito programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empregadoras, Stevie Awards para Mulheres Empresariais, Stevie Awards de Vendas e Serviço ao Cliente e o Stevie Awards para o Oriente Médio e África do Norte. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com .

Contato de Marketing:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389