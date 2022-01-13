2022年Stevie®销售和客户服务奖最后报名期限延长

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

弗吉尼亚州费尔法克斯, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为响应广泛要求，Stevie®奖将第16届年度 Stevie®销售及客户服务奖 的最终报名截止日期延长至2月2日星期三。最初的报名截止日期是1月12日。这是面向销售和客户服务专业人员、团队和组织的全球领先奖项。

报名资料和完整的参评详情请见 http://www.StevieAwards.com/Sales 。

合格候选者包括世界各地从事客户服务、联络中心、业务开发和销售的部门、团队和专业人员。这些专业人员使用的新产品、服务和解决方案的提供商也有资格参评。2022年度奖项将对2019年7月1日以来的成就进行嘉奖。

获奖名单将于2022年2月28日公布。Stevie奖的金奖、银奖和铜奖得主将在5月11日的虚拟颁奖典礼上获颁奖项。

Stevie销售和客户服务奖包括150多项 销售奖 、 客户服务奖 、 业务开发奖 、 新产品奖 和 解决方案提供商奖类别 。参评者可以向任意数量的奖项类别提交任意数量的提名。

作为今年的一项新举措，所有类别的提交要求都已扩展，允许针对过去两年而不是一年的成就进行提名。

2022年新增多个新的奖项类别，包括年度销售工程师、年度销售支持专业人员、年度虚拟和售前专业人员、年度远程销售创新、年度销售雇主，以及一个全新类别组成，用于表彰业务发展、客户服务和销售领域的思想领导成就。 在此处了解所有类别 。

Stevie奖还非常高兴地推出由Sales Partnerships赞助的 销售道德奖 。此类别不收取报名费。这个奖项对销售行业组织表现出最高道德标准的最佳实践和成就进行表彰。参评者可以提交具体的例子、案例研究、实践等，以说明为什么被提名的组织应被视为销售最佳实践的卓越范例。本奖项针对2021年的活动。

Stevie Awards总裁Maggie Miller表示：“Stevie销售和客户服务奖每一年的提交内容都给我们的评委留下愈加深刻的印象。我们鼓励任何希望因2019年7月以来的成就而获得认可的组织索取参评材料，以查看最能突出展现其成就的类别。”

2021年度Stevie销售和客户服务奖得主包括美国红十字会、Blackbaud, Inc.、Carbonite、Cisco Systems Inc.、ClassicCars.com、DHL Express、ElectronicArts、GoDaddy、IBM、John Hancock Financial Solutions、Land O’lakes、Mailchimp、Modern Campus、Nasdaq Governance Solutions、Nutrisystem、Paylocity、SoftPro、Travelzoo、ValueSelling Associates、VIZIO, Inc.和Vodafone Turkey等。

2022年的评选将由全球150多名专业人士判定。

关于Stevie奖

Stevie奖进行八个项目的评选：亚太Stevie奖、德国Stevie奖、美国商业奖、国际商务奖、Stevie杰出雇主奖、Stevie商界女性奖、Stevie营销和客户服务奖，以及Stevie中东和北非地区奖。Stevie奖的竞争每年收到来自70多个国家/地区众多组织的12000多个参评项目。Stevie奖表彰全球职场中的杰出成就，对各种类型和规模的组织及其背后的人员做出褒扬。如需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

营销联系人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389