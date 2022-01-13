2022 年 Stevie® 銷售和客戶服務獎延長最終提名截止日期

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維珍尼亞州費爾法克斯, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® 奬徇眾要求已將第 16 屆年度 Stevie® 銷售和客戶服務奬的最終提名截止日期延長至 2 月 2 日（星期三）。原本的提名截止日期為 1 月 12 日。這些是全球銷售和客戶服務專業人士、團隊和機構的重要獎項。



提名套件和完整詳情載於：http://www.StevieAwards.com/Sales。

合資格的獲提名者包括來自世界各地從事客戶服務、聯絡中心、業務發展和銷售的部門、團隊和專業人士。這些專業人士使用的新產品、服務和解決方案供應商也符合資格接受提名。2022 獎將接受從 2019 年 7 月 1 日起的成就。

得獎者將於 2022 年 2 月 28 日公佈。Stevie Awards 的金級、銀級和銅級得獎者將在 5 月 11 日的虛擬頒獎典禮上獲得表揚。

Stevie 銷售和客戶服務獎提供 150 多個銷售獎項、客戶服務獎項、業務開發獎項、新產品獎項 、 及解決方案供應商獎項類別。參加者可就任何類別提名，提名數量不限。

今年新推出，所有類別的提交成就期限已獲延長，以允許提名包括過去兩年的成就，而並非一年。

2022 年有許多新的類別，包括年度銷售工程師、年度銷售支援專業人員、年度虛擬和預售專業人員、年度遠程銷售創新、年度銷售僱主，以及全新的類別系列，以表彰業務開發、客戶服務和銷售方面的思維領導成就。在此探索所有類別。

Stevie Awards 也很高興推出由銷售合作夥伴贊助的銷售道德獎。 此類別無提名費用。這獎項表彰機構在展示銷售行業最高道德標準方面的最佳實踐和成就。參加者可以提交特定的例子、個案研究、實務等，說明為什麼獲提名機構是銷售最佳實踐的卓越代表。該獎項基於 2021 年的活動。

Stevie Awards 總裁 Maggie Miller 指出：「每年我們的評審團都感到 Stevie 銷售和客戶服務奬獲提名者的成就越來越非凡。任何機構若希望獲得認可其自 2019 年 7 月以來的成就，我們鼓勵其獲取提名套件，以查看哪些類別最能突顯這些成就。」

2021 年 Stevie 銷售和客戶服務獎的得獎者包括 American Red Cross、Blackbaud, Inc.、Carbonite, Cisco Systems Inc.、ClassicCars.com、DHL Express、ElectronicArts、GoDaddy、IBM、John Hancock Financial Solutions、Land O’Lakes, Mailchimp、Modern Campus, Nasdaq Governance Solutions、Nutrisystem, Paylocity、SoftPro、Travelzoo、ValueSelling Associates、VIZIO, Inc.、Vodafone Turkey 等。

2022 年的比賽將由全球 150 多名專業人士擔任評判。

關於 Stevie® 獎項

Stevie 獎項授予八項計劃：Stevie 亞太獎、Stevie 德國獎、美國商業獎、國際商業獎、Stevie 優良僱主獎、Stevie 商業女性獎、Stevie 銷售和客戶服務獎，以及 Stevie 中東及北非奬。Stevie Awards 比賽每年從 70 多個國家/地區的機構獲得超過 12,000 項參賽提名。Stevies 認可在全球工作場所表現出色的人士，並向所有類型和規模的機構及其背後的人員致敬。欲瞭解有關 Stevie Awards的更多資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com。

市場推廣聯絡人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

電話 +1 (703) 547-8389

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