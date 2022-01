Ovaro sai asuntotonttivarauksen Helsingin Malmilta



Julkaisupäivä: 14.1.2022



Luokka: Lehdistötiedote

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Julkaistavissa 14.1.2022 08.30





Ovaro sai asuntotonttivarauksen Helsingin Malmilta

Ovaro sai tonttivarauksen Helsingin Malmin Nallenrinteen alueelta, joka käsittää noin 2.800 kerrosneliömetriä asuntorakennusoikeutta. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin entisen lentokenttäalueen rakentamisesta.

Ovaro arvioi, että kohteen rakentaminen voi alkaa vuonna 2024. Alueen asemakaavan muutos on hyväksytty 31.3.2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Ovaro käy aktiivisesti hankeneuvotteluja useissa kasvukeskuksissa kuten Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Yhtiö on aikaisemmin jo ilmoittanut, että se aloittaa kaksi merkittävää kiinteistökehityshanketta Jyväskylässä ja on saanut tonttivarauksen Tampereelta.



Toimitusjohtaja Marko Huttunen:



”Odotamme mielenkiinnolla Helsingin Malmin kaavan lainavoimaisuuden vahvistumista. Malmin alueesta rakentuu laadukas kokonaisuus lähipalveluineen ja koti noin 2 800 asukkaalle. Malmi on tulevaisuuden alue hyvien kulkuyhteyksien päässä. Helsingin kaupungin yleissuunnitelmassa alueelle on suunniteltu myös raitiovaunuyhteyttä”.

”Malmin tonttivaraus vahvistaa Ovaron tulevaisuuden hankekantaa. Yhtiön liiketoiminta perustuu kahteen osa-alueeseen: Ensinnäkin kiinteistösijoitussalkkuun, joka koostuu asunnoista ja toimitiloista. Tavoitteena on ennustettavat tuotot ja arvonnousu aktiivisen kehittämisen ja salkun kasvattamiseen kautta. Toiseksi, panostamme kiinteistökehitykseen hakemalla tontteja, kehittämällä, rakennuttamalla ja asuntojen myynnillä. ”



Helsinki 14.1.2022

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Marko Huttunen, toimitusjohtaja

Lisätiedot Marko Huttunen, puh 050 329 2563