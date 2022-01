Enstar Group Limited gibt Emission von festverzinslichen, nachrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2042 im Umfang von 500 Millionen US-Dollar zu 5,500 % bekannt

HAMILTON, Bermuda, Jan. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited („Enstar“) (Nasdaq: ESGR) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, Enstar Finance LLC, festverzinsliche nachrangige Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2042 für einen Gesamtnennbetrag von 500 Mio. US-Dollar zu 5,500 % (die „Anleihen“) ausgegeben hat, die von Enstar vollständig und bedingungslos auf nachrangiger Basis garantiert werden. Das Angebot endet voraussichtlich am 14. Januar 2022, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.



Enstar beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Rückzahlung des ausstehenden Gesamtnennbetrags von 280,4 Mio. US-Dollar der am 10. März 2022 fälligen 4,500 %igen vorrangigen Schuldverschreibungen von Enstar zu verwenden. Enstar beabsichtigt, etwaige verbleibende Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, insbesondere die Finanzierung von Übernahmen, Betriebskapital und andere Geschäftsmöglichkeiten. Barclays, BMO, HSBC und Wells Fargo agieren als Konsortialführer für das Angebot.

Die Schuldverschreibungen werden gemäß einer gültigen Shelf-Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) angeboten, die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären. Verkaufsangebote oder Aufforderungen zum Kauf erfolgen ausschließlich mittels eines Prospekts und der zugehörigen Prospektergänzung, die bei der SEC eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente kostenlos von der SEC unter www.sec.gov anfordern. Alternativ können Sie Exemplare dieser Unterlagen bei den Konsortialführern anfordern. Wenden Sie sich dazu an: Barclays Capital Inc. unter der kostenfreien Telefonnummer 1-888-603-5847, BMO Capital Markets Corp. unter der kostenfreien Telefonnummer 1-800-414-3627, HSBC Securities (USA) Inc. unter 1-866-811-8049 oder Wells Fargo Securities, LLC unter der kostenfreien Telefonnummer 1-800-645-3751.

Über Enstar

Enstar ist eine an der NASDAQ gelistete, führende und weltweit tätige Versicherungsgruppe, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 110 Unternehmen und Portfolios erworben.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Managementteam. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Sachverhalten abweichen. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik „Risikofaktoren“ auf dem Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2020 und auf dem Formular 10-Q von Enstar für die zum 30. September 2021 endenden drei und neun Monate entnommen werden. Diese Risikofaktoren gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Kontakt: Enstar Communications

Telefon:+1 (441) 292-3645

