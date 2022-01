English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Status for 4. kvartal 2021 og for hele året 2021

For 4. kvartal 2021 har A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) konstateret et foreløbigt ikke-revideret resultat, som ligger over den tidligere anførte forventning, der nu justeres til en underliggende EBITDA på USD 18,5 mia. og underliggende EBIT på USD 6,8 mia. Volumener i Ocean faldt med 4%, og de gennemsnitlige rater steg med 80% i 4. kvartal 2021 sammenlignet med sidste år.

Det forbedrede resultat skyldes den fortsatte ekstraordinære markedsituation i Ocean som følge af forstyrrelserne i de globale forsyningskæder, hvilket har ført til yderligere stigninger i fragtraterne.

Som konsekvens af det gode resultat i 4. kvartal 2021, forventes resultatet nu for hele 2021 at ligge over de forventninger, som blev meldt ud i kvartalsrapporten offentliggjort den 2. november 2021, med en underliggende EBITDA på USD 24 mia. (mod tidligere guidance på USD 22-23 mia.), underliggende EBIT på USD 19,8 mia. (mod tidligere guidance på USD 18-19 mia.) og frit cash flow (FCF) på USD 16,4 mia. (mod tidligere guidance på minimum USD 14,5 mia.).

APMM vil offentliggøre opdaterede forventninger til 1. kvartal 2022 samt for hele 2022 som en del af Årsrapporten for 2021, der offentliggøres den 9. februar 2022.

København, den 14. januar 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. 3363 3106

Head of External Relations, Signe Wagner, tlf. 2977 1815

Side 1 af 1­­­­

Vedhæftet fil