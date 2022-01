English Finnish

Panostaja Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 14.1.2022 klo 14.00

Panostaja Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 julkaistu kokonaisuudessaan

Panostaja Oyj:n verkkovuosikertomus 2021 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään.

Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2020-31.10.2021.



Linkki verkkovuosikertomukseen: https://vuosikertomus.panostaja.fi/2021



Lisäksi Panostaja Oyj:n palkitsemisraportti, selvitys Panostaja Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä EU-taksonomiaraportti tilikaudelta 1.11.2020-31.10.2021 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään.

Panostajan tilinpäätös, palkitsemisraportti, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä EU-taksonomiaraportti ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa myös yhtiön kotisivuilla www.panostaja.fi.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on viisi sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2021 konsernin liikevaihto oli 133 miljoonaa euroa.

