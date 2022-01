Le réseau 5G de TELUS est maintenant accessible à 70 % de la population canadienne

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS permet à un plus grand nombre de Canadiens d’accéder à son réseau 5G de prochaine génération, qui couvre désormais 70 % de la population canadienne, plus rapidement que prévu dans le cadre de ses investissements importants de 54 milliards de dollars dans l’infrastructure et l’exploitation du réseau jusqu’en 2024. Nous avons maintenant relié 744 collectivités urbaines et rurales (129 de plus que la prévision de l’année) au réseau 5G de TELUS, ce qui témoigne de l’engagement de l’entreprise à garder nos concitoyens proches les uns des autres et à produire des retombées sociales remarquables dans les collectivités. La connectivité accrue, les vitesses ultrarapides et la réactivité de cette technologie sans précédent représentent une avancée prodigieuse sur le plan des capacités par rapport aux réseaux 4G. La 5G accroît la productivité humaine et contribue à l’amélioration des retombées en santé et en éducation, favorise la durabilité environnementale, encourage l’entrepreneuriat, comble le fossé socio-économique et stimule la croissance économique, laquelle est essentielle à la relance financière du pays après la pandémie.



« Ces investissements importants dans notre réseau de calibre mondial, qui visent à accroître rapidement notre empreinte 5G, nous permettent de connecter les citoyens du Canada aux gens, aux ressources et aux renseignements dont ils ont besoin dans ce contexte de pandémie, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Maintenant, plus que jamais, TELUS est déterminée à s’assurer que tous demeurent connectés, productifs et en santé. En effet, l’expansion de notre technologie 5G de prochaine génération élimine les obstacles temporels et géographiques et permet à chacun de vivre et de travailler où bon lui semble, sans compromettre sa productivité ou ses perspectives économiques. Alors que nous envisageons avec optimisme une période de reprise économique et sociale, notre réseau de pointe continuera de stimuler l’innovation qui favorise la diversité et la concurrence au sein du secteur privé canadien, et améliore l’équité économique dans le monde numérique. Nous pourrons ainsi relever plus facilement les principaux défis touchant la santé, l’éducation et l’environnement au profit de tous au pays. »

Croissance du réseau 5G de TELUS

Les Canadiens ont maintenant accès au réseau 5G de TELUS d’un océan à l’autre :

Colombie-Britannique : 202 collectivités

Québec : 245 collectivités

Alberta : 151 collectivités

Manitoba : 14 collectivités

Ontario : 105 collectivités

Provinces de l’Atlantique : 27 collectivités

Chercher activement à créer un futur meilleur

L’évolution du réseau 5G nous permettra de connecter plus de 30 milliards d’appareils indispensables, d’utiliser des drones dotés de capteurs pour améliorer la gestion des cultures, de rendre les véhicules autonomes plus intelligents et plus sécuritaires et de faire progresser l’automatisation industrielle, et ce n’est que le début. Pour tirer parti des possibilités offertes par les réseaux de prochaine génération au pays, TELUS collabore étroitement avec des partenaires clés en vue de proposer des solutions novatrices qui amélioreront la qualité de vie des Canadiens et leurs collectivités, notamment :

Les premiers véhicules GM avec connectivité intégrée au réseau 5G hautement performant de TELUS sont attendus avec le lancement de ceux de l’année modèle 2025. Grâce à cette collaboration, les Canadiens peuvent s’attendre, entre autres, à des services de navigation et de cartographie et à des services vocaux plus rapides lorsqu’ils conduisent un véhicule électrique autonome.

sont attendus avec le lancement de ceux de l’année modèle 2025. Grâce à cette collaboration, les Canadiens peuvent s’attendre, entre autres, à des services de navigation et de cartographie et à des services vocaux plus rapides lorsqu’ils conduisent un véhicule électrique autonome. IBM Cloud Satellite, combiné à la plateforme informatique de périphérie 5G de TELUS , étend les services infonuagiques sécurisés et ouverts à la périphérie du réseau, ce qui aidera les entreprises à améliorer leur rendement et leur expérience client tout en respectant les exigences essentielles de sécurité et de souveraineté des données.

, étend les services infonuagiques sécurisés et ouverts à la périphérie du réseau, ce qui aidera les entreprises à améliorer leur rendement et leur expérience client tout en respectant les exigences essentielles de sécurité et de souveraineté des données. Google Cloud et le réseau 5G de TELUS produiront de nouvelles solutions sectorielles qui stimuleront la croissance de secteurs connexes grâce à la prestation de services 5G et d’informatique en périphérie mobile, à commencer par les technologies de communication, les soins de santé, l’agriculture, la sécurité et l’automatisation.



Créer un futur meilleur de façon proactive grâce à des partenariats clés

TELUS s’est associée à des établissements d’enseignement de premier ordre afin de trouver de nouveaux moyens technologiques d’améliorer la vie des Canadiens grâce à son réseau 5G :

Miser sur notre excellente feuille de route en matière d’investissements

Ces partenariats et ces investissements s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu de TELUS à offrir une connectivité de calibre mondial aux collectivités à l’échelle du pays, et à fournir les assises technologiques nécessaires pour favoriser la reprise économique et le dynamisme à long terme. Depuis 2000, TELUS a investi près de 240 milliards de dollars à l’échelle nationale dans son infrastructure réseau, ses activités opérationnelles et ses licences de spectre dans le but d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux.

Les investissements annoncés dans le présent communiqué sont conformes aux prévisions globales en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2021, qui ont été mises à jour dans le communiqué sur les résultats du premier trimestre de 2021, publié le 7 mai 2021.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).





