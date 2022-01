Klépierre: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

English French

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 14 janvier 2022

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2018-01 du 2 juillet 2018 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2nd semestre 2021 :

Moyens disponibles au 31 décembre 2021 : 0 action Klépierre et 10 663 000,00 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 716 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 326 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 940 325 titres pour 19 011 898,94 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 982 325 titres pour 19 893 308,68 euros.

Il est rappelé que :

Au 30 juin 2021, les moyens disponibles étaient de 42 000 actions Klépierre et 9 781 590,00 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats

Nombre de

transactions Ventes

Nombre de

transactions Achats

Nombre de

titres Ventes

Nombre de

titres Achats

Capitaux en EUR Ventes

Capitaux en EUR 1-juil.-21 3 33 1 700 8 700 37 434 ,00 192 792 ,00 2-juil.-21 19 31 6 300 6 300 141 309 ,00 141 939 ,00 5-juil.-21 8 48 2 300 11 300 51 934 ,00 257 301 ,00 6-juil.-21 64 36 17 300 8 300 391 672 ,00 188 991 ,00 7-juil.-21 63 8 15 000 2 500 335 100 ,00 56 900 ,00 8-juil.-21 15 3 4 100 1 600 88 109 ,00 34 640 ,00 9-juil.-21 46 54 13 000 13 000 287 300 ,00 287 950 ,00 12-juil.-21 25 18 7 800 3 300 171 912 ,00 73 227 ,00 13-juil.-21 25 14 8 050 4 050 177 422 ,00 89 950 ,50 14-juil.-21 23 17 6 300 3 550 135 576 ,00 76 644 ,50 15-juil.-21 36 7 6 000 2 000 126 360 ,00 42 140 ,00 16-juil.-21 21 45 4 100 10 151 86 592 ,00 215 708 ,75 19-juil.-21 38 16 8 700 5 399 177 828 ,00 110 031 ,62 20-juil.-21 11 36 2 500 6 000 50 925 ,00 122 880 ,00 21-juil.-21 11 51 2 050 8 550 42 947 ,50 180 063 ,00 22-juil.-21 40 18 7 500 4 500 161 400 ,00 97 200 ,00 23-juil.-21 56 52 9 050 9 550 193 941 ,50 205 325 ,00 26-juil.-21 18 49 2 800 10 300 59 276 ,00 223 098 ,00 27-juil.-21 39 12 8 300 2 800 176 707 ,00 59 696 ,00 28-juil.-21 23 49 7 250 10 250 157 397 ,50 224 885 ,00 29-juil.-21 63 33 12 250 7 250 256 637 ,50 152 395 ,00 30-juil.-21 45 28 8 250 5 750 169 372 ,50 118 622 ,50 Sous-total juillet 2021 692 658 160 600 145 100 3 477 152 ,50 3 152 379 ,87 2-août-21 20 54 5 750 9 750 120 002 ,50 204 945 ,00 3-août-21 34 24 6 500 5 000 134 290 ,00 103 650 ,00 4-août-21 12 15 2 250 2 750 46 102 ,50 56 512 ,50 5-août-21 3 41 750 7 750 15 495 ,00 161 122 ,50 6-août-21 25 28 4 500 7 000 94 365 ,00 147 980 ,00 9-août-21 17 12 5 100 4 100 106 641 ,00 86 018 ,00 10-août-21 21 2 7 000 600 146 930 ,00 12 558 ,00 11-août-21 17 53 5 000 7 400 104 350 ,00 155 178 ,00 12-août-21 20 36 7 000 7 000 147 140 ,00 148 610 ,00 13-août-21 2 57 1 000 14 500 21 000 ,00 307 255 ,00 16-août-21 15 17 3 800 5 300 79 572 ,00 111 406 ,00 17-août-21 9 14 2 800 2 800 57 288 ,00 57 400 ,00 18-août-21 17 22 4 100 5 100 83 722 ,00 104 550 ,00 19-août-21 4 18 1 600 2 100 32 256 ,00 42 651 ,00 20-août-21 12 24 4 100 4 100 83 148 ,00 83 517 ,00 23-août-21 17 6 7 300 800 148 263 ,00 16 392 ,00 24-août-21 14 4 4 800 1 300 97 632 ,00 26 559 ,00 25-août-21 11 33 4 500 7 000 92 790 ,00 144 620 ,00 26-août-21 30 52 4 000 8 000 82 200 ,00 165 840 ,00 27-août-21 9 71 3 100 12 600 64 356 ,00 262 962 ,00 30-août-21 11 33 3 500 8 500 73 255 ,00 178 075 ,00 31-août-21 33 20 8 500 6 000 175 270 ,00 124 500 ,00 Sous-total août 2021 353 636 96 950 129 450 2 006 068 ,00 2 702 301 ,00 1-sept.-21 31 79 10 000 15 000 210 400 ,00 316 050 ,00 2-sept.-21 20 17 7 000 5 000 145 880 ,00 104 650 ,00 3-sept.-21 16 16 4 500 3 500 93 825 ,00 72 975 ,00 6-sept.-21 15 18 4 300 2 800 88 623 ,00 57 932 ,00 7-sept.-21 12 85 4 000 11 500 83 360 ,00 240 005 ,00 8-sept.-21 15 4 3 700 700 74 814 ,00 14 294 ,00 9-sept.-21 18 15 4 100 3 600 81 139 ,00 71 460 ,00 10-sept.-21 20 0 6 200 0 118 916 ,00 0 13-sept.-21 5 8 900 2 600 17 280 ,00 50 362 ,00 14-sept.-21 51 29 11 360 8 360 219 702 ,40 161 933 ,20 15-sept.-21 7 1 1 600 1 600 30 208 ,00 30 240 ,00 16-sept.-21 54 36 10 400 8 430 199 472 ,00 161 940 ,30 17-sept.-21 44 45 8 000 11 970 154 720 ,00 232 577 ,10 20-sept.-21 16 14 3 000 3 000 56 340 ,00 57 030 ,00 21-sept.-21 64 75 17 800 16 300 344 608 ,00 316 057 ,00 22-sept.-21 53 56 12 500 12 500 244 750 ,00 245 250 ,00 23-sept.-21 26 67 3 500 11 000 68 600 ,00 216 700 ,00 24-sept.-21 5 74 900 10 900 17 676 ,00 214 839 ,00 27-sept.-21 6 39 2 000 9 500 39 600 ,00 189 905 ,00 28-sept.-21 60 27 9 200 5 350 183 724 ,00 107 107 ,00 29-sept.-21 26 24 6 300 3 650 125 055 ,00 72 562 ,00 30-sept.-21 35 21 7 900 4 900 156 420 ,00 97 216 ,00 Sous-total septembre 2021 599 750 139 160 152 160 2 755 112 ,40 3 031 084 ,60 1-oct.-21 16 19 2 300 4 300 43 424 ,00 82 818 ,00 4-oct.-21 38 17 8 500 8 500 164 985 ,00 165 580 ,00 5-oct.-21 38 7 8 500 2 000 163 370 ,00 38 560 ,00 6-oct.-21 67 61 10 450 10 450 193 743 ,00 194 265 ,50 7-oct.-21 32 81 9 150 18 150 171 288 ,00 342 853 ,50 8-oct.-21 91 91 16 750 16 750 319 422 ,50 320 762 ,50 11-oct.-21 19 41 4 100 6 600 77 490 ,00 125 928 ,00 12-oct.-21 16 41 2 000 6 200 37 980 ,00 119 040 ,00 13-oct.-21 47 15 11 950 4 000 230 635 ,00 77 480 ,00 14-oct.-21 37 34 8 800 7 550 168 872 ,00 145 111 ,00 15-oct.-21 32 7 6 250 5 474 118 875 ,00 104 443 ,92 18-oct.-21 10 0 4 224 0 78 946 ,56 0 19-oct.-21 13 85 1 750 16 000 33 285 ,00 307 200 ,00 20-oct.-21 18 13 4 000 2 750 77 160 ,00 53 130 ,00 21-oct.-21 25 29 5 900 7 400 112 277 ,00 141 636 ,00 22-oct.-21 29 40 7 900 8 400 157 368 ,00 167 664 ,00 25-oct.-21 33 37 11 500 8 500 239 660 ,00 177 140 ,00 26-oct.-21 14 14 3 500 4 500 73 675 ,00 94 545 ,00 27-oct.-21 20 26 5 500 7 500 115 555 ,00 158 325 ,00 28-oct.-21 22 13 7 500 3 500 155 775 ,00 72 555 ,00 29-oct.-21 27 29 8 000 8 000 164 800 ,00 165 360 ,00 Sous-total octobre 2021 644 700 148 524 156 524 2 898 586 ,06 3 054 397 ,42 1-nov.-21 44 37 10 500 12 500 217 665 ,00 259 500 ,00 2-nov.-21 32 28 11 000 8 000 224 620 ,00 163 840 ,00 3-nov.-21 22 27 5 000 10 000 102 750 ,00 206 200 ,00 4-nov.-21 22 23 7 500 7 000 162 000 ,00 151 480 ,00 5-nov.-21 40 34 9 750 10 250 210 307 ,50 222 527 ,50 8-nov.-21 24 18 6 700 6 200 148 539 ,00 137 764 ,00 9-nov.-21 12 16 4 500 3 500 99 990 ,00 77 980 ,00 10-nov.-21 31 23 11 400 5 400 251 598 ,00 119 880 ,00 11-nov.-21 23 26 7 800 2 800 170 274 ,00 62 020 ,00 12-nov.-21 15 4 5 600 1 100 120 232 ,00 23 683 ,00 15-nov.-21 22 5 6 000 3 000 128 100 ,00 63 690 ,00 16-nov.-21 11 41 4 500 7 000 96 030 ,00 150 010 ,00 17-nov.-21 24 18 7 500 5 000 159 975 ,00 106 850 ,00 18-nov.-21 33 13 9 750 2 250 202 897 ,50 47 182 ,50 19-nov.-21 30 5 8 750 1 250 175 700 ,00 25 250 ,00 22-nov.-21 63 46 14 500 14 500 288 405 ,00 289 130 ,00 23-nov.-21 57 51 14 300 15 600 285 428 ,00 311 844 ,00 24-nov.-21 16 33 5 000 8 700 98 950 ,00 172 956 ,00 25-nov.-21 6 100 1 250 23 750 25 512 ,50 489 725 ,00 26-nov.-21 77 164 50 000 52 500 966 000 ,00 1 023 750 ,00 29-nov.-21 110 85 30 000 27 500 576 600 ,00 531 300 ,00 30-nov.-21 36 19 9 000 4 100 171 540 ,00 78 515 ,00 Sous-total novembre 2021 750 816 240 300 231 900 4 883 113 ,50 4 715 077 ,00 1-déc.-21 64 18 13 600 16 000 257 856 ,00 303 360 ,00 2-déc.-21 78 144 12 600 17 600 235 116 ,00 331 408 ,00 3-déc.-21 44 48 7 900 7 900 149 942 ,00 150 495 ,00 6-déc.-21 43 85 15 000 19 700 284 550 ,00 376 664 ,00 7-déc.-21 45 32 13 200 6 000 258 588 ,00 118 080 ,00 8-déc.-21 82 71 12 500 10 000 240 000 ,00 192 700 ,00 9-déc.-21 63 69 16 000 14 500 310 080 ,00 281 880 ,00 10-déc.-21 35 29 5 500 9 288 106 260 ,00 179 908 ,56 13-déc.-21 50 29 12 288 10 000 234 823 ,68 192 700 ,00 14-déc.-21 43 73 10 500 20 200 202 335 ,00 390 062 ,00 15-déc.-21 33 15 9 500 2 300 183 540 ,00 44 551 ,00 16-déc.-21 2 32 500 7 700 9 670 ,00 150 150 ,00 17-déc.-21 10 5 1 525 1 525 29 402 ,00 29 539 ,25 21-déc.-21 35 33 8 999 8 999 177 730 ,25 177 910 ,23 22-déc.-21 6 5 728 728 14 603 ,68 14 632 ,80 23-déc.-21 10 15 3 500 3 500 72 205 ,00 72 065 ,00 24-déc.-21 5 8 751 751 15 297 ,87 15 357 ,95 27-déc.-21 9 16 3 000 1 800 61 500 ,00 36 954 ,00 28-déc.-21 3 12 1 500 2 700 30 720 ,00 55 431 ,00 29-déc.-21 11 6 3 200 1 500 65 792 ,00 30 945 ,00 30-déc.-21 1 7 500 2 200 10 275 ,00 45 320 ,00 31-déc.-21 6 14 2 000 2 300 41 580 ,00 47 955 ,00 Sous-total décembre 2021 678 766 154 791 167 191 2 991 866 ,48 3 238 068 ,79 TOTAL 2nd SEMESTRE 2021 3 716 4 326 940 325 982 325 19 011 898 ,94 19 893 308 ,68





