Aspo Oyj

Pörssitiedote

17.1.2022 klo 8.45





Mika Salokangas nimitetty Telkon hallituksen jäseneksi



Aspo-konserniin kuuluvan Telko Oy:n hallitukseen on 1.2.2022 alkaen nimitetty KTM Mika Salokangas. Aikaisemmin Salokangas on toiminut mm. Ahlsell Oy:n toimitusjohtajana, Wihuri Oy:n johtotehtävissä sekä Agora Networks Oy:n ja Oy Saab-Auto Ab:n toimitusjohtajana.

"Olen erittäin tyytyväinen, että Mika Salokangas aloittaa Telko Oy:n hallituksen jäsenenä. Hänen monipuolinen taustansa vaativista yritysjohdon tehtävistä ja etenkin yritysostokokemus, jota Mikalle kertyi hänen toimiessaan yli 10 vuotta Suomen Ahlsellin vetäjänä, sopii hyvin Telkon compounder-strategiaan", sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Telko Oy on kansainvälinen johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Telkon liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu. Telko toimii 15 maassa ja sillä on myyntiä yli kolmeenkymmeneen maahan.

Telko Oy:n hallituksen jäseninä jatkavat Ralf Holmlund, Elina Piispanen sekä puheenjohtajana Aspo Oyj:n toimitusjohtaja Rolf Jansson.



