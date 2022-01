Renault Group: communiqué de presse résultats commerciaux 2021

English French

17/01/2022

Renault Group poursuit la croissance sur les segments créateurs de valeur

Les ventes mondiales de Renault Group s’élèvent à 2 69 6 401 véhicules, en baisse de 4,5 %.

Renault Group poursuit sa politique commerciale initiée au troisième trimestre 2020 qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables . Sur les cinq pays principaux d’Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), la part des ventes à particuliers représentent désormais 53 %, en croissance de près de 6 points par rapport à 2019, situation avant crise.

La marque Renault renforce sa position en Europe sur le marché électrifié. La gamme E-TECH (véhicules électriques et motorisations hybrides) représente 30 % des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2021 (vs 17 % en 2020). Renault Arkana qui a permis à la marque de revenir sur le segment C a 56 % de ses ventes en version E-TECH.

Le renouvellement de la gamme de la marque Dacia est un succès porté notamment par Nouvelle Sandero qui d emeure le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe. Avec 6,2 % de part de marché sur le marché à particulier, la marque monte pour la première fois à la troisième place. La marque LADA maint ien t son leadership sur le marché russe avec une part de marché de près de

21 % . LADA Vesta et LADA Granta occupent respectivement la première et deuxième place dans le classement des ventes. La marque Alpine annonce des ventes en très forte progression à plus de 74 % avec 2 659 unités vendues en 2021 et vise à poursuivre son développement à l’international. Le portefeuille de commandes du groupe en Europe a doublé par rapport à 2020 et s’élève à plus de 3 mois de ventes, soutenu par l’attractivité de l’offre Renault E-TECH, les véhicules utilitaires, Dacia Sandero et Dacia Spring 100 % électrique, tandis que les stocks ont enregistré une baisse estimée de l’ordre de 3 0 % par rapport à 2020. Renault Group confirme avoir atteint ses objectifs CAFE 1 (véhicules particuliers et utilitaires) en 2021.



Total des ventes de Renault Group par marque Cumul à fin Décembre 2021 2020* % variation RENAULT VP 1 318 785 1 473 593 -10,5 VU 374 824 314 952 +19,0 VP+VU 1 693 609 1 788 545 -5,3 DACIA VP 502 964 484 020 +3,9 VU 34 131 36 686 -7,0 VP+VU 537 095 520 706 +3,1 RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 57 480 90 300 -36,3 ALPINE VP 2 659 1 527 +74,1 LADA VP 371 317 369 461 +0,5 VU 13 891 14 505 -4,2 VP+VU 385 208 383 966 +0,3 AVTOVAZ VP 183 9 823 -98,1 EVEASY VP 4 168 0 +++ JINBEI&HUASONG VP 39 1 982 -98,0 VU 15 960 25 477 -37,4 VP+VU 15 999 27 459 -41,7 RENAULT GROUP VP 2 257 595 2 430 706 -7,1 VU 438 806 391 620 +12,0 VP+VU 2 696 401 2 822 326 -4,5 *Volumes 2020 au proforma 2021 (hors Shineray)





Les 15 principaux marchés de Renault Group en 2021 2021 Volumes* Part de Marché VP+VU (en unités) (en %) 1 FRANCE 521 710 24,9 2 RUSSIE 482 264 28,8 3 ALLEMAGNE 177 795 6,1 4 ITALIE 154 093 9,4 5 BRÉSIL 127 159 6,5 6 TURQUIE 116 175 15,8 7 ESPAGNE+CANARIES 115 543 11,4 8 INDE 95 878 2,7 9 MAROC 69 791 39,8 10 ROYAUME-UNI 68 344 3,4 11 CORÉE DU SUD 61 096 3,6 12 POLOGNE 51 595 10,0 13 BELGIQUE+LUXEMBOURG 51 074 10,0 14 ROUMANIE 48 303 34,8 15 COLOMBIE 47 606 20,7 *Chiffres à fin Décembre 2021 (ventes), hors Twizy





1 CAFE : Corporate Average Fuel Economy (ces résultats devraient être consolidés et formalisés par la commission européenne dans les prochains mois)

