CP - Astek acquiert Emisys et étoffe son offre en management de projet

Le 17 janvier 2022

Astek acquiert Emisys et étoffe son offre en management de projet

Le Groupe Astek annonce l’acquisition de la société française Emisys, cabinet de conseil en gestion de projet, qui compte 150 collaborateurs, répartis sur 6 agences, pour un chiffre d’affaire de 13 millions €.

Depuis plus de 10 ans, Emisys a bâti une offre experte en management de projets et a su répondre aux attentes des plus grands groupes industriels, dans les secteurs du transport, de l’énergie, de la santé, de l’environnement et de l’industrie. Présent sur tout le cycle de vie d’un produit, Emisys intervient dans la gouvernance des projets et toutes les fonctions supports associées comme la qualité, les achats, l’industrialisation et la supply chain.

Cette opération permet à Astek de renforcer son positionnement et de devenir un des acteurs majeurs du management de projet en France, en rapprochant les offres de Catep et Emisys.

« Je suis très heureux de permettre à Emisys de poursuivre sa croissance au sein d’un Groupe à l’expérience très solide et dont la forte présence en France apportera des opportunités de développement dans le management de projet. Cette nouvelle page de notre développement commun générera aussi des synergies et de nouvelles possibilités dont profiteront particulièrement nos clients historiques et nos collaborateurs désireux de bénéficier d’opportunités de carrière et de mobilité. » a affirmé Renaud Chanard, CEO et fondateur d’Emisys, qui rejoint Astek pour diriger la nouvelle branche issue de l’opération.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek a ajouté : « L’acquisition d’Emisys est une nouvelle étape importante dans notre développement : elle permet de renforcer très largement notre offre en gestion de projet et d’accompagner nos clients dans ce domaine sur tout le territoire. Nous accueillons avec beaucoup d’enthousiasme tous ces nouveaux talents, collaborateurs dont l’expertise sera précieuse. Je leur souhaite à tous la bienvenue et les associe dès à présent à l’aventure de développement d’Astek. »

Le Groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, ce qui, combiné à une croissance organique à deux chiffres, permettra d'atteindre 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2024.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, il accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 5 800 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 360 millions d’euros en 2021. https://astekgroup.fr

À propos d’Emisys

Créée en France en 2010 autour d’une offre de haut niveau dans le management de projet, Emisys a connu un développement remarquable avec une croissance annuelle moyenne de 35%. Cette spécialisation, associée à une politique d’innovation, d’excellence et de ressources humaines au cœur de la stratégie de l’entreprise, a permis à l’entreprise de développer un portefeuille de plus de 200 clients et de rassembler plus de 150 collaborateurs. Aujourd’hui grâce à ses 6 agences régionales basées à Lyon, Lille, Grenoble, Toulouse, Aix et Paris, Emisys est capable d’accompagner ses clients sur tout le territoire, en se situant à la convergence des mondes du consulting et de l’ingénierie et du management du changement. https://emisys.fr

