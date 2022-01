English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år.

Som annonceret den 2. november 2021, i første fase af programmet fra 3. november 2021 til 3. maj 2022 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 8 mia. Første fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 10. januar til fredag d. 14. januar foretaget følgende transanktioner:



Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 20.483 400.610.317 10. januar 2022 250 22.040,7200 5.510.180 11. januar 2022 270 21.808,9600 5.888.419 12. januar 2022 150 22.524,2700 3.378.641 13. januar 2022 150 22.914,2700 3.437.141 14. januar 2022 240 22.364,5800 5.367.499 Total 10. -14. januar 2022 1.060 23.581.879 Køb fra A. P. Møller Holding A/S 14. januar 2022* 1.123 22.247,0560 24.983.444 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 22.666 449.175.640 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 22.666 449.175.640 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 127.958 2.675.562.577 10. januar 2022 2.256 23.652,6900 53.360.469 11. januar 2022 2.356 23.414,1300 55.163.690 12. januar 2022 1.754 24.228,4100 42.496.631 13. januar 2022 1.754 24.655,1100 43.245.063 14. januar 2022 2.206 23.965,9100 52.868.797 Total 10. -14. januar 2022 10.326 247.134.650 Køb fra A. P. Møller Holding A/S 14. januar 2022* 3.409 23.886,2937 81.428.375 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 141.693 3.004.125.603 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 141.693 3.004.125.603

*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 123.507 A-aktier og 570.532 B-aktier som egne aktier, svarende til 3,58% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 17. januar 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

