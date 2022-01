English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 17.01.2022

Share buy-back programme – week 02

The share buy-back programme runs from and including 1 October 2021 up to and including 25 January 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 242.5 million under a share buy-back programme, see company announcement of 15 September 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



252,000



837.78



211,121,029 10 January 2022 3,200 896.40 2,868,480 11 January 2022 3,100 899.28 2,787,768 12 January 2022 2,800 931.14 2,607,192 13 January 2022 2,800 951.95 2,665,460 14 January 2022 3,000 945.76 2,837,280 Total under the current share buy-back programme



266,900



842.59



224,887,209 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021







361,605







622.19







224,988,722 Bought back under share buy-back programme executed in the period 5 August 2021 – 28 September 2021







40,400







742.50







29,997,136 Total bought back 668,905 717.40 479,873,067

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

668,905 shares under the share buy-back programmes corresponding to 2.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 29 902 XCSE 20220110 9:09:41.236000 29 901 XCSE 20220110 9:09:41.273000 29 901 XCSE 20220110 9:13:03.102000 29 897 XCSE 20220110 9:18:28.303000 29 896 XCSE 20220110 9:19:56.599000 30 896 XCSE 20220110 9:27:30.650000 12 895 XCSE 20220110 9:30:52.889000 18 895 XCSE 20220110 9:30:52.889000 31 892 XCSE 20220110 9:36:19.211000 29 894 XCSE 20220110 9:44:14.852000 31 895 XCSE 20220110 9:45:24.453000 30 897 XCSE 20220110 9:51:07.983000 30 897 XCSE 20220110 9:54:21.357000 1 897 XCSE 20220110 9:54:21.357000 30 900 XCSE 20220110 10:02:10.133000 29 901 XCSE 20220110 10:04:37.669000 15 902 XCSE 20220110 10:06:41.047000 15 902 XCSE 20220110 10:06:41.047000 24 902 XCSE 20220110 10:09:41.075000 5 902 XCSE 20220110 10:09:41.075000 29 901 XCSE 20220110 10:12:48.524000 17 898 XCSE 20220110 10:19:23.961000 14 901 XCSE 20220110 10:29:38.899000 17 901 XCSE 20220110 10:29:38.921000 31 901 XCSE 20220110 10:29:38.921000 4 900 XCSE 20220110 10:34:58.560000 27 900 XCSE 20220110 10:34:58.560000 30 902 XCSE 20220110 10:41:52.359000 1 902 XCSE 20220110 10:43:17.529000 29 902 XCSE 20220110 10:43:17.530000 24 902 XCSE 20220110 10:46:09.712000 6 902 XCSE 20220110 10:46:09.712000 31 902 XCSE 20220110 10:49:55.019000 29 902 XCSE 20220110 11:02:10.346000 30 902 XCSE 20220110 11:06:27.922000 31 901 XCSE 20220110 11:06:29.703000 19 902 XCSE 20220110 11:21:49.772000 12 902 XCSE 20220110 11:21:49.790000 31 902 XCSE 20220110 11:28:01.654000 60 902 XCSE 20220110 11:35:01.045000 29 902 XCSE 20220110 11:35:01.089000 29 901 XCSE 20220110 11:35:36.424000 23 902 XCSE 20220110 11:42:26.886000 7 902 XCSE 20220110 11:42:58.700000 24 902 XCSE 20220110 11:42:58.700000 3 902 XCSE 20220110 11:55:01.646000 22 902 XCSE 20220110 11:55:01.646000 5 902 XCSE 20220110 11:55:01.646000 30 901 XCSE 20220110 12:01:57.591000 30 901 XCSE 20220110 12:10:26.485000 30 900 XCSE 20220110 12:13:18.222000 22 901 XCSE 20220110 12:17:31.665000 7 901 XCSE 20220110 12:17:31.665000 30 901 XCSE 20220110 12:18:03.660000 30 902 XCSE 20220110 12:37:39.273000 30 902 XCSE 20220110 12:37:39.273000 29 900 XCSE 20220110 12:47:36.283000 29 899 XCSE 20220110 12:49:30.449000 30 899 XCSE 20220110 12:51:15.665000 29 898 XCSE 20220110 12:56:33.296000 20 898 XCSE 20220110 13:09:09.057000 38 898 XCSE 20220110 13:09:09.057000 29 897 XCSE 20220110 13:18:13.669000 30 896 XCSE 20220110 13:18:13.709000 10 896 XCSE 20220110 13:20:55.122000 21 896 XCSE 20220110 13:22:29.213000 8 896 XCSE 20220110 13:32:05.166000 21 896 XCSE 20220110 13:32:05.166000 86 897 XCSE 20220110 13:44:44.778000 31 896 XCSE 20220110 13:49:59.424000 30 895 XCSE 20220110 13:51:52.411000 23 895 XCSE 20220110 14:06:36.092000 28 896 XCSE 20220110 14:42:17.409000 114 896 XCSE 20220110 14:42:17.409000 50 897 XCSE 20220110 14:42:17.431000 35 897 XCSE 20220110 14:42:17.431000 30 895 XCSE 20220110 14:56:50.827000 61 895 XCSE 20220110 15:08:33.198000 29 894 XCSE 20220110 15:08:33.235000 29 893 XCSE 20220110 15:09:38.436000 28 894 XCSE 20220110 15:25:21.950000 88 893 XCSE 20220110 15:25:37.810000 5 893 XCSE 20220110 15:25:37.810000 29 892 XCSE 20220110 15:33:43.392000 2 892 XCSE 20220110 15:33:43.392000 30 892 XCSE 20220110 15:33:43.392000 30 892 XCSE 20220110 15:34:07.820000 31 891 XCSE 20220110 15:35:18.617000 30 892 XCSE 20220110 15:44:10.583000 30 892 XCSE 20220110 15:44:10.583000 30 892 XCSE 20220110 15:44:10.583000 29 892 XCSE 20220110 15:53:39.553000 30 890 XCSE 20220110 15:55:54.237000 30 890 XCSE 20220110 15:55:54.237000 29 890 XCSE 20220110 15:55:54.259000 29 889 XCSE 20220110 15:55:54.286000 33 891 XCSE 20220110 16:04:51.435000 3 891 XCSE 20220110 16:04:51.435000 1 889 XCSE 20220110 16:06:20.863000 29 889 XCSE 20220110 16:06:20.863000 29 889 XCSE 20220110 16:06:20.863000 61 890 XCSE 20220110 16:10:05.585000 30 889 XCSE 20220110 16:12:06.934000 31 889 XCSE 20220110 16:13:03.384000 20 889 XCSE 20220110 16:17:39.266000 10 889 XCSE 20220110 16:17:39.281000 29 894 XCSE 20220110 16:28:24.432000 30 893 XCSE 20220110 16:31:22.973000 31 892 XCSE 20220110 16:38:53.028000 10 895 XCSE 20220110 16:43:10.366000 17 895 XCSE 20220110 16:43:10.366000 2 895 XCSE 20220110 16:43:10.366000 4 895 XCSE 20220110 16:45:10.785000 26 895 XCSE 20220110 16:45:10.785000 31 894 XCSE 20220110 16:45:39.337000 40 893 XCSE 20220110 16:50:07.132000 12 893 XCSE 20220110 16:50:29.750000 16 893 XCSE 20220110 16:50:29.750000 38 893 XCSE 20220110 16:51:50.596990 28 893 XCSE 20220110 16:51:50.596990 16 893 XCSE 20220110 16:51:50.596990 1 893 XCSE 20220110 16:51:50.596990 4 893 XCSE 20220110 16:51:50.596990 29 898 XCSE 20220111 9:00:38.512000 30 897 XCSE 20220111 9:00:42.470000 30 898 XCSE 20220111 9:09:01.126000 29 898 XCSE 20220111 9:09:37.825000 31 898 XCSE 20220111 9:11:47.470000 30 897 XCSE 20220111 9:16:00.963000 29 899 XCSE 20220111 9:53:00.771000 29 899 XCSE 20220111 9:53:00.771000 61 899 XCSE 20220111 10:01:57.735000 38 899 XCSE 20220111 10:58:28.966000 500 900 XCSE 20220111 11:05:56.002400 29 898 XCSE 20220111 11:18:09.052000 28 898 XCSE 20220111 11:18:09.074000 45 899 XCSE 20220111 11:36:42.137000 12 899 XCSE 20220111 11:36:42.137000 24 899 XCSE 20220111 11:36:42.160000 29 899 XCSE 20220111 11:37:24.502000 30 898 XCSE 20220111 11:43:29.988000 29 896 XCSE 20220111 11:50:17.143000 29 896 XCSE 20220111 12:02:17.951000 28 896 XCSE 20220111 12:02:17.951000 18 896 XCSE 20220111 12:03:23.564000 30 896 XCSE 20220111 12:07:59.906000 31 896 XCSE 20220111 12:15:26.164000 25 896 XCSE 20220111 12:18:23.638000 9 897 XCSE 20220111 12:39:07.133000 11 897 XCSE 20220111 12:39:07.133000 1 897 XCSE 20220111 12:39:07.133000 57 897 XCSE 20220111 12:39:07.299000 17 899 XCSE 20220111 13:15:11.684000 41 899 XCSE 20220111 13:15:11.687000 19 899 XCSE 20220111 13:15:11.708000 61 899 XCSE 20220111 14:18:54.345000 9 899 XCSE 20220111 14:21:05.741000 61 899 XCSE 20220111 15:41:28.019000 29 899 XCSE 20220111 15:49:33.464000 28 899 XCSE 20220111 15:49:33.464000 59 899 XCSE 20220111 15:58:17.811000 61 899 XCSE 20220111 16:15:23.098000 100 900 XCSE 20220111 16:22:39.741664 1314 900 XCSE 20220111 16:22:39.741664 80 920 XCSE 20220112 9:03:51.237522 5 920 XCSE 20220112 9:03:51.237522 915 920 XCSE 20220112 9:03:51.237522 29 917 XCSE 20220112 9:35:53.096000 34 934 XCSE 20220112 11:08:02.815000 17 934 XCSE 20220112 11:08:02.815000 1 934 XCSE 20220112 11:08:20.928000 1 934 XCSE 20220112 11:08:28.276000 22 935 XCSE 20220112 11:10:05.999000 4 935 XCSE 20220112 11:10:06.017000 16 935 XCSE 20220112 11:10:06.017000 15 937 XCSE 20220112 11:14:38.176000 50 937 XCSE 20220112 11:14:38.176000 53 935 XCSE 20220112 11:20:08.258000 45 937 XCSE 20220112 11:29:13.751000 29 938 XCSE 20220112 11:59:39.383000 2 938 XCSE 20220112 12:01:41.265000 58 938 XCSE 20220112 12:01:41.265000 50 938 XCSE 20220112 12:03:20.602000 13 938 XCSE 20220112 12:03:20.602000 50 939 XCSE 20220112 12:19:06.712000 19 939 XCSE 20220112 12:19:06.712000 53 942 XCSE 20220112 12:30:04.898000 14 944 XCSE 20220112 12:56:09.510000 27 944 XCSE 20220112 12:56:09.510000 33 944 XCSE 20220112 12:56:09.510000 48 944 XCSE 20220112 13:05:03.751000 12 944 XCSE 20220112 13:05:03.751000 8 944 XCSE 20220112 13:05:03.768000 26 945 XCSE 20220112 13:14:43.889000 35 945 XCSE 20220112 13:14:43.889000 31 946 XCSE 20220112 13:47:52.384000 30 945 XCSE 20220112 13:47:52.420000 30 943 XCSE 20220112 13:48:12.215000 29 942 XCSE 20220112 13:50:20.003000 29 940 XCSE 20220112 13:57:11.630000 30 938 XCSE 20220112 14:05:26.307000 6 937 XCSE 20220112 14:14:43.559000 23 937 XCSE 20220112 14:14:43.559000 30 938 XCSE 20220112 14:23:30.594000 30 937 XCSE 20220112 14:32:15.098000 24 936 XCSE 20220112 14:33:28.081000 5 936 XCSE 20220112 14:33:28.081000 29 936 XCSE 20220112 14:41:19.843000 23 935 XCSE 20220112 14:45:24.854000 8 935 XCSE 20220112 14:45:24.854000 31 934 XCSE 20220112 14:47:08.909000 31 934 XCSE 20220112 15:07:14.068000 29 933 XCSE 20220112 15:10:41.494000 3 933 XCSE 20220112 15:11:10.993000 29 934 XCSE 20220112 15:13:01.333000 29 935 XCSE 20220112 15:26:01.826000 31 935 XCSE 20220112 15:29:32.577000 30 936 XCSE 20220112 15:48:44.374000 30 936 XCSE 20220112 15:53:42.556000 30 935 XCSE 20220112 15:58:20.621000 30 935 XCSE 20220112 15:58:20.647000 30 934 XCSE 20220112 15:59:10.122000 29 934 XCSE 20220112 16:02:36.186000 28 935 XCSE 20220112 16:09:54.974000 31 935 XCSE 20220112 16:12:12.188000 29 934 XCSE 20220112 16:14:21.839000 31 937 XCSE 20220112 16:22:07.250000 29 937 XCSE 20220112 16:22:07.286000 29 935 XCSE 20220112 16:31:01.913000 10 935 XCSE 20220112 16:32:07.018000 21 935 XCSE 20220112 16:32:07.112000 8 935 XCSE 20220112 16:32:07.112000 29 935 XCSE 20220112 16:43:04.460000 30 936 XCSE 20220112 16:46:26.254000 29 935 XCSE 20220112 16:48:32.734000 13 935 XCSE 20220112 16:49:19.150484 50 942 XCSE 20220113 9:18:17.243190 450 942 XCSE 20220113 9:18:17.243190 29 943 XCSE 20220113 9:18:43.317000 29 944 XCSE 20220113 9:26:36.569000 1 943 XCSE 20220113 9:26:36.595000 1 943 XCSE 20220113 9:30:55.116000 29 943 XCSE 20220113 9:30:55.116000 29 943 XCSE 20220113 9:36:24.283000 28 943 XCSE 20220113 9:36:24.283000 29 944 XCSE 20220113 9:46:20.291000 17 944 XCSE 20220113 9:46:20.307000 12 944 XCSE 20220113 9:46:20.329000 17 944 XCSE 20220113 9:46:20.352000 29 946 XCSE 20220113 9:55:11.128000 1 946 XCSE 20220113 9:55:11.148000 57 950 XCSE 20220113 10:05:47.807000 57 951 XCSE 20220113 10:05:47.831000 31 953 XCSE 20220113 10:34:19.308000 30 953 XCSE 20220113 10:34:19.308000 29 953 XCSE 20220113 10:37:26.689000 30 954 XCSE 20220113 10:47:06.023000 29 954 XCSE 20220113 10:47:06.958000 31 953 XCSE 20220113 10:56:42.731000 29 953 XCSE 20220113 10:58:04.077000 2 953 XCSE 20220113 10:58:04.079000 29 955 XCSE 20220113 11:12:48.915000 25 955 XCSE 20220113 11:12:55.469000 30 957 XCSE 20220113 11:18:48.912000 4 957 XCSE 20220113 11:27:21.362000 27 957 XCSE 20220113 11:27:30.723000 3 957 XCSE 20220113 11:27:30.723000 31 958 XCSE 20220113 11:38:21.485000 30 957 XCSE 20220113 11:52:52.984000 29 956 XCSE 20220113 11:52:53.012000 22 954 XCSE 20220113 11:59:09.476000 30 955 XCSE 20220113 12:03:23.122000 29 956 XCSE 20220113 12:15:45.463000 30 956 XCSE 20220113 12:15:45.552000 30 960 XCSE 20220113 12:45:06.073000 29 960 XCSE 20220113 12:47:55.258000 29 960 XCSE 20220113 12:52:05.278000 29 958 XCSE 20220113 13:03:15.995000 29 955 XCSE 20220113 13:05:00.703000 31 956 XCSE 20220113 13:15:36.746000 31 955 XCSE 20220113 13:19:01.309000 29 957 XCSE 20220113 13:32:29.228000 29 959 XCSE 20220113 13:53:42.932000 31 959 XCSE 20220113 13:58:14.258000 29 959 XCSE 20220113 14:12:05.243000 29 959 XCSE 20220113 14:39:31.109000 29 959 XCSE 20220113 14:39:34.482000 30 960 XCSE 20220113 14:44:04.532000 30 960 XCSE 20220113 14:52:15.545000 30 960 XCSE 20220113 14:57:39.024000 29 961 XCSE 20220113 15:14:38.497000 30 960 XCSE 20220113 15:14:40.295000 6 959 XCSE 20220113 15:15:38.632000 30 958 XCSE 20220113 15:16:27.880000 31 957 XCSE 20220113 15:16:36.581000 27 956 XCSE 20220113 15:33:33.381000 29 955 XCSE 20220113 15:36:15.640000 30 955 XCSE 20220113 15:36:15.640000 30 954 XCSE 20220113 15:36:15.666000 50 955 XCSE 20220113 15:39:12.562000 10 955 XCSE 20220113 15:39:12.562000 30 954 XCSE 20220113 15:40:59.718000 13 954 XCSE 20220113 15:45:47.959000 18 954 XCSE 20220113 15:45:47.959000 31 956 XCSE 20220113 15:54:30.053000 29 956 XCSE 20220113 15:54:30.098000 29 956 XCSE 20220113 16:06:25.777000 28 956 XCSE 20220113 16:06:25.777000 31 955 XCSE 20220113 16:06:29.206000 29 954 XCSE 20220113 16:09:42.277000 29 953 XCSE 20220113 16:11:42.293000 29 952 XCSE 20220113 16:14:05.061000 8 953 XCSE 20220113 16:16:16.627000 30 952 XCSE 20220113 16:19:56.944000 31 952 XCSE 20220113 16:23:12.758000 31 953 XCSE 20220113 16:32:35.153000 30 953 XCSE 20220113 16:32:35.153000 203 953 XCSE 20220113 16:35:47.183867 30 954 XCSE 20220114 9:01:57.721000 31 954 XCSE 20220114 9:01:57.721000 31 950 XCSE 20220114 9:03:20.592000 30 951 XCSE 20220114 9:09:00.691000 30 950 XCSE 20220114 9:13:51.155000 29 951 XCSE 20220114 9:18:47.998000 29 952 XCSE 20220114 9:22:05.570000 30 953 XCSE 20220114 9:32:10.513000 30 953 XCSE 20220114 9:32:10.513000 59 958 XCSE 20220114 9:41:39.081000 29 958 XCSE 20220114 9:44:03.000000 29 956 XCSE 20220114 9:49:22.521000 30 954 XCSE 20220114 9:52:21.398000 30 949 XCSE 20220114 9:59:18.935000 31 949 XCSE 20220114 10:11:02.902000 31 949 XCSE 20220114 10:11:02.902000 6 947 XCSE 20220114 10:13:20.205000 25 947 XCSE 20220114 10:13:20.205000 29 945 XCSE 20220114 10:23:12.292000 29 943 XCSE 20220114 10:23:12.316000 5 942 XCSE 20220114 10:23:26.670000 19 942 XCSE 20220114 10:23:26.670000 5 942 XCSE 20220114 10:23:26.670000 200 942 XCSE 20220114 10:23:47.756460 100 942 XCSE 20220114 10:25:00.448619 30 942 XCSE 20220114 10:27:44.844000 31 943 XCSE 20220114 10:37:01.374000 30 943 XCSE 20220114 10:41:46.793000 31 942 XCSE 20220114 10:51:54.535000 30 943 XCSE 20220114 10:53:03.762000 31 942 XCSE 20220114 11:02:11.751000 31 942 XCSE 20220114 11:04:22.059000 29 939 XCSE 20220114 11:13:14.296000 1 939 XCSE 20220114 11:37:01.148000 15 939 XCSE 20220114 11:37:01.148000 86 939 XCSE 20220114 11:40:27.962000 62 940 XCSE 20220114 11:41:15.158000 29 940 XCSE 20220114 11:44:09.024000 29 939 XCSE 20220114 11:55:22.496000 30 938 XCSE 20220114 12:02:24.804000 31 940 XCSE 20220114 12:11:21.362000 8 946 XCSE 20220114 12:46:33.241000 58 945 XCSE 20220114 12:51:31.688000 25 945 XCSE 20220114 12:56:22.250000 24 945 XCSE 20220114 12:57:02.545000 30 947 XCSE 20220114 13:03:09.671000 30 947 XCSE 20220114 13:03:09.671000 30 946 XCSE 20220114 13:12:37.155000 57 948 XCSE 20220114 13:45:34.407000 30 947 XCSE 20220114 13:54:07.227000 29 946 XCSE 20220114 14:00:07.236000 29 945 XCSE 20220114 14:00:07.277000 29 943 XCSE 20220114 14:07:37.150000 29 941 XCSE 20220114 14:10:28.468000 30 942 XCSE 20220114 14:18:13.508000 29 943 XCSE 20220114 14:33:41.013000 85 941 XCSE 20220114 14:35:01.800000 31 940 XCSE 20220114 14:51:40.847000 12 940 XCSE 20220114 14:51:40.847000 3 942 XCSE 20220114 14:59:44.647000 34 942 XCSE 20220114 14:59:44.737000 56 942 XCSE 20220114 14:59:44.737000 31 942 XCSE 20220114 14:59:44.762000 35 942 XCSE 20220114 15:19:18.005000 56 942 XCSE 20220114 15:19:18.005000 29 940 XCSE 20220114 15:23:15.750000 31 941 XCSE 20220114 15:32:08.624000 30 941 XCSE 20220114 15:32:08.624000 30 941 XCSE 20220114 15:34:18.323000 30 941 XCSE 20220114 15:34:18.323000 29 944 XCSE 20220114 15:43:50.061000 57 948 XCSE 20220114 15:56:05.867000 31 948 XCSE 20220114 16:00:11.980000 31 950 XCSE 20220114 16:16:11.824000 31 950 XCSE 20220114 16:16:23.983000 31 951 XCSE 20220114 16:22:00.272000 29 951 XCSE 20220114 16:24:17.506000 29 952 XCSE 20220114 16:31:57.120000 28 952 XCSE 20220114 16:34:42.034000 19 952 XCSE 20220114 16:36:57.740000 9 952 XCSE 20220114 16:36:57.740000 34 952 XCSE 20220114 16:38:06.474891 49 952 XCSE 20220114 16:38:06.474891 47 952 XCSE 20220114 16:38:06.474891 7 952 XCSE 20220114 16:38:06.474891 15 952 XCSE 20220114 16:38:06.474891 38 952 XCSE 20220114 16:38:06.474891 73 952 XCSE 20220114 16:38:06.526675

Attachment