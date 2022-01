Conscio Technologies enrichit son offre d’un Chatbot dédié à la sensibilisation à la cybersécurité

Conscio Technologies, le spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité, propose un nouvel outil permettant à tous les collaborateurs de se former encore plus aisément à la cybersécurité en adoptant les bons réflexes à avoir au quotidien dans un cadre professionnel.

Ce nouveau service permet donc d’accéder à une interface intuitive où un Chatbot interagira avec le collaborateur à l’occasion de sessions de sensibilisation qui seront affichées sous de nombreux formats images, textes, etc. Ainsi, les collaborateurs pourront aisément se former de manière ludique, rapide et efficace et intégrer les bons réflexes à adopter en matière de cybersécurité.

Le Chatbot de Conscio Technologies déroule un scénario préenregistré et offre une expérience utilisateur de qualité au travers de sessions de formation courtes et attractives. Ce nouveau format s’inscrit parfaitement dans les codes et les usages actuellement largement répandus au sein des entreprises et contribue donc à accélérer le taux d’adoption des campagnes de sensibilisation réalisées.

En ajoutant la brique Chatbot, Conscio Technologies étoffe donc son catalogue déjà important qui intègre outils de gestion de campagnes, scénarios prêts à utiliser, quiz, phigital, et ses solutions rapidawarness et Sensiwave.

Michel GÉRARD, Fondateur de Conscio Technologies « Le Chatbot va offrir encore plus d’interactivité et d’engagement avec les collaborateurs. Notre outil est le seul à proposer ce type de service sur le marché et devrait se positionner aisément comme un véritable standard en matière de formation. Notre offre Chatbot s’adapte parfaitement aux attentes de toutes les entreprises et organisations. »