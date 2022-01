Vertex dévoile sa solution fiscale d'informatique périphérique

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 17 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a dévoilé aujourd'hui sa solution cloud Vertex® Indirect Tax O Series® Edge actuellement en instance de brevet. La solution permet aux détaillants omnicanaux mondiaux de configurer, d'automatiser et de déployer des moteurs fiscaux conteneurisés où les transactions sont traitées, offrant des performances et une évolutivité améliorées pour l'automatisation fiscale à l'endroit requis.



« Les détaillants sont confrontés à un besoin sans cesse croissant de fournir une expérience client transparente et cohérente tout en se conformant aux réglementations fiscales mondiales en rapide évolution, indépendamment de la manière et de l'endroit où les clients interagissent avec eux », a déclaré David DeStefano, PDG de Vertex. « Vertex O Series Edge propose aux entreprises une automatisation fiscale de nouvelle génération et une vitesse accrue, tout en offrant des expériences sans heurts aux consommateurs, peu importe où et quand les transactions se produisent. »

Vertex présentera sa nouvelle technologie périphérique lors du NRF 2022: Retail’s Big Show de la National Retail Federation. La solution a été développée pour soutenir les entreprises comme les détaillants qui ont besoin de traiter des transactions n'importe où et n'importe quand, sans latence ni dépendance à la connectivité. Vertex O Series Edge est une solution de bout en bout qui permet le calcul des taxes localement, en magasin ou dans un centre de données de commerce électronique afin de maximiser les performances et la disponibilité, tandis que les transactions sont agrégées de manière centralisée pour les rapports et la conformité.

« De plus en plus de détaillants utilisent la technologie distribuée pour gérer les calculs fiscaux indirects et minimiser les perturbations de l'expérience client », a déclaré Justin Reinard, vice-président exécutif des opérations de DMA. « La technologie périphérique de Vertex O Series Edge fournit aux utilisateurs du monde entier un moteur fiscal centralisé sur site avec des fonctionnalités cloud qui peuvent être déployées partout et à grande échelle à mesure que le volume des transactions augmente. »

Vertex O Series Edge permet une détermination fiscale cohérente, sécurisée et plus précise, tout en augmentant les performances. La technologie périphérique offre aux utilisateurs l'avantage de déployer une série de conteneurs qui deviennent des réseaux distribués, améliorant l'évolutivité et la fiabilité des applications critiques.

« Afin de suivre le rythme des attentes des consommateurs en termes de vitesse et de flexibilité, les détaillants se concentrent sur la résilience et la performance des applications qui soutiennent la fonction du commerce et du point de vente », a déclaré Sal Visca, directeur technologique de Vertex. « La solution d'informatique périphérique de Vertex améliore l'expérience client en magasin en permettant une détermination fiscale rapide et efficace au point de transaction. »

Pour plus d'informations sur la solution Vertex O Series Edge, cliquez ici et rendez-nous visite au stand n° 1505 au NRF 2022.

Vertex est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la Société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 300 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

