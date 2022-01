CODI a annoncé l'introduction en bourse de $CODI

KAUNAS, Lituanie, 17 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CODI Finance annonce l'inscription de $CODI sur la bourse P2pb2b pour célébrer la nouvelle année. Le projet n'ayant été lancé qu'en septembre 2021, CODI s'est développée à un rythme incroyable. L'écosystème CODI a été rebaptisé afin de concrétiser la vision du projet pour l'ensemble du secteur DeFi. CODI a réussi à adapter ses fonctionnalités pour répondre aux besoins de ses utilisateurs tout en révolutionnant l'industrie DeFi dans son ensemble.



La plateforme a donné à sa communauté le pouvoir de voter sur de nouvelles fonctionnalités, partenariats et intégrations en utilisant la structure de gouvernance DAO. En substance, les utilisateurs gèrent l'écosystème entièrement décentralisé.

Parmi les mises à jour de l'écosystème rebaptisé, on peut citer :

COpad - Premier launchpad IDO

CODIswap - DEX basé sur les ordres limités

NFT Marketplace



Le premier produit que l'écosystème CODI prévoit de lancer est un puissant launchpad DEX basé sur la blockchain Solana rapide et évolutive. La communauté CODI serait en mesure d'investir dans les nouveaux projets DeFi les plus prometteurs. Dans le même temps, de nouveaux projets DeFi seront en mesure de collecter des fonds auprès d'investisseurs passionnés de CODI. Le launchpad IDO de CODI, COpad, reconnaît qu'il existe aujourd'hui de nombreux projets DeFi sur le marché, mais il existe une « barrière de confiance » pour déterminer dans quel projet DeFi investir. De nombreux nouveaux projets DeFi s'attaquent aux investisseurs en se faisant passer pour des projets légitimes et dignes de confiance afin de dérober leur argent. CODI a développé une procédure de validation pour les produits DeFi avant qu'ils ne soient listés sur le launchpad DEX.

$CODI cotée sur P2pb2b

Chaque protocole et fonctionnalité de l'écosystème CODI a été conçu pour être compatible avec le jeton natif du projet, $CODI. Chaque membre de la communauté doit obtenir des jetons CODI afin de profiter des nombreux avantages que l'écosystème peut offrir.

$CODI coté à la bourse p2pb2b le 15 janvier à 11H UTC. La cotation prochaine du jeton CODI démontre que le projet est ambitieux, ce qui augmente ses chances de succès. Le projet CODI permet également aux premiers investisseurs de récolter les bénéfices des premiers utilisateurs en achetant $CODI à ce stade précoce.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur www.codi.finance

